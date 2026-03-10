Despídete del ropero: esta es la tendencia práctica de la temporada

Este 2026 los dormitorios vienen con una nueva impronta por lo que los cambios son inminentes. Una de las tendencias se inclina por los roperos ya que se deja de lado aquellos que vienen con puertas, para darle paso a las soluciones abiertas, livianas y modernas.

La alternativa en cuestión no es solo por moda, lo que ocurre es que responde a la necesidad de ampliar visualmente los ambientes, facilitar el orden y dar un toque contemporáneo.

¿Cuál es la tendencia en roperos?

Lo que se está utilizando son los roperos abiertos ya que la idea de mostrar la ropa y los accesorios está relacionado con el minimalismo, pero también con aprovechar todos los espacios. Esta nueva tendencia elimina las barreras visuales por lo que aquellos dormitorios más chicos se verán grandes y luminosos.

Otro punto a favor es que el tener todo a simple vista ayuda a que sea más fácil encontrar, combinar y organizar la ropa es mucho más fácil y rápido. Es importante que tengas en cuenta que para que esto luzca bien tienes que mantener el orden. La ropa debe estar prolija que puede ser por colores, estilos o temporadas.

Los roperos abiertos son la tendencia.|Canva

También puedes sumar perchas para que haya una cohesión visual, así también como cajas o cestos decorativos para accesorios e incluso puedes agregar iluminación LED para resaltar texturas y facilitar la búsqueda.

En definitiva, los dormitorios se están inclinando por lo abierto o integrado en todos los ambientes de la casa. La idea es maximizar la luz, mejorar la circulación visual y potenciar la funcionalidad.

Si estás en busca de realizar algún cambio en tu habitación, puedes empezar por el ropero que es uno de los muebles que recibe cambios interesantes. El orden podrá ayudarte a que tengas todo lo que necesitas a mano.