Este es el significado de las líneas que tienen las letras ‘F’ y ‘J’ en el teclado

Al tener una computadora, seguramente en el teclado que tienen te has encontrado con unas líneas o puntos con textura sobre las letras ‘F’ y ‘J’, mientras que en otras teclas vemos que no cuentan con esos símbolos. Pocos realmente conocemos la razón al respecto o sencillamente no le damos tanta importancia.

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No obstante, son detalles que deberíamos conocer; para que sepas más al respecto, te detallaremos la razón de su presencia; la respuesta te va a sorprender notablemente.

¿Por qué las teclas ‘F’ y ‘J’ tienen una marca?

Aunque a simple vista parezca que se tratan de simples marcas, no es así, ya que tienen una importante función. Las líneas que tienen las letras ‘F’ y ‘J’ se colocan porque te pueden ayudar a escribir más rápido, sin tener la necesidad de ver el teclado al momento de escribir algo.

Básicamente, se trata de guías táctiles que desde hace tiempo ya se aplicaban en las máquinas de escribir, y se siguen usando en las computadoras. Ya que de esta manera vas a colocar correctamente las manos al momento de usar técnicas tradicionales de mecanografía, o para quienes pasan largas horas frente a un equipo.

Al colocar los dedos índices sobre las letras ‘F’ y ‘J’, se logra posicionar a las demás extremidades de la mano en cada tecla, logrando un acomodo más orgánico al momento de escribir. Una técnica que al día de hoy se sigue aplicando sin ningún inconveniente.

¿Por qué hay una marca en los números?

La misma línea o punto suele aparecer normalmente en la tecla del número ‘5’. Dicha característica aplica la misma funcionalidad; se hace para que los dedos fácilmente puedan desplazarse al momento de digitar ciertas cifras sin la necesidad de ver el teclado, logrando hacerlo rápidamente y con una gran precisión.

Si eres de los que pasa muchas horas tecleando, ahora entenderás la gran importancia de las líneas y los puntos; aunque tú no las percibas, esto a tu mente le resulta de gran utilidad al momento de hacer sus labores en la computadora.