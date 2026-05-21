5 diseños de uñas ajolote que harán coloridas tus manos

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños que se van renovando temporada a temporada. En esta ocasión nos encontramos con un estilo que se inspira en los ajolotes rosas sobre bases traslúcidas.

Noticias Baja California del 21 de mayo 2026

Este pequeño y tierno animalito se está apoderando de los diseños de manicura de esta temporada. Podemos encontrar también versiones minimalistas donde solo una uña lleva este personaje mientras el resto mantiene su estilo.

Estos diseños quedan bien en citas casuales porque alejan la imagen de rigidez que pueden causar algunos estilos. Ahora te mostraremos cómo puedes llevar esta manicura de la mejor manera.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas ajolote?

Cabe destacar que el ajolote hace tiempo viene apareciendo en accesorios, peluches y contenido digital y su popularidad alcanzada a los diseños de uñas. Así es que lo podemos encontrar combinado con colores suaves y acabados brillosos.

Una versión muy requerida en los salones es la combinación de esmalte rosa traslúcido con gotas efecto agua y un pequeño ajolote 3D. Aquí encontrarás un acabado húmedo y luminoso que hará que tus manos se vean casi como caramelos de gelatina.

Otra de las opciones que también está ganando popularidad es la de utilizar un tono azul pastel con ilustraciones tipo caricatura. Muy recomendable para uñas cortas ya que el diseño sigue siendo visible y no hace falta que tu uña sea extensa.

El blanco es un color que no puede faltar por lo que te aconsejamos utilizar las uñas de este tono y sobre ellas colocar ajolotes rosas pintado a mano para darle un toque distinto. Es un vibra más gráfica y limpia que encaja muy bien con aquellos que buscan algo divertido y además es muy fácil de combinar con ropa neutra o maquillaje sencillo.

También puedes optar por las versiones con glítter y fondos acuáticos que son una alternativa a las uñas clásicas que antes empleaban dibujos como sirenas o diseños marinos que requerían mucha elaboración. Tendrás un efecto visual suave y menos temático.

Esta tendencia está siendo muy bien aceptada ya que no busca verse perfecta sino lucir más natural y hacer combinaciones que transmitan tu personalidad.