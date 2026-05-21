5 ideas de pines caseros para decorar tu mochila de Kpop Demon Hunters

Los pines decorativos son la opción ideal para mostrar tu estilo al mundo. Ya sea que los sujetes a alguna prenda o gorra o simplemente los pongas en tu mochila o alguna bolsa. ¡Son el accesorio perfecto para presumir tus aficiones y gustos. Si bien la mayoría de estos son metálicos o de acrílico, también puedes hacer tus propios pines caseros con cartón. Dicho esto, aquí te compartimos 5 ideas de pines caseros del fenómeno del momento: Kpop Demon Hunters. ¡Así que toma nota y saca a esa guerrera kpop que llevas dentro!

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¿Cómo hacer pines caseros?

Hacer pines caseros es bastante sencillo. Solo necesitas un poco de cartón, pegamento, seguros para sujetar y las impresiones de tu personaje o artista favorito en el tamaño de tu preferencia. Recuerda que las imágenes deben ser en forma circular. Una vez que reúnas el material, lo único que tienes que hacer es pegar tus impresiones sobre el cartón y recortar. En la parte trasera, coloca un pequeño cuadrito de cartón y pega el seguro. ¡Y listo! ¡Tendrás tu pin casero! Aquí te dejamos un breve tutorial para que sigas el paso a paso.

5 ideas de pines de Kpop Demon Hunters para decorar tu mochila

Este tutorial aplica para pines de cualquier personaje. Dicho esto, aquí te compartimos 5 ideas para que hagas tus propios pines de Kpop Demon Hunters. Las imágenes ya vienen en forma circular, sólo ajústalas al tamaño de tu preferencia y sigue el tutorial anterior para tener tus pines caseros de las Guerreras K-pop:

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Confirmado: Habrá “K-Pop Demon Hunters 2”

Sea cual sea el diseño que elijas, el resultado será sensacional. Además, el fenómeno de las Guerreras Kpop llegó para quedarse, pues la segunda entrega de la cinta ya ha sido confirmada. Según información oficial, la secuela de las HUNTER/X tendrá su estreno en 2029. Si bien aún faltan un par de años, la emoción entre los fans ya está a todo lo que da.