El tipo de base que debes usar en tu maquillaje, según tu tipo de piel

Anteriormente, ya hemos mencionado que es importante escoger un maquillaje que sea similar a tu tono de piel, pero en ocasiones olvidamos que no es lo único, ya que es fundamental seleccionar un buen tipo de base según tu tipo de piel.

Noticias Durango del 20 de mayo 2026

Para que puedas hacer una buena elección al respecto, te detallaremos cuáles son las opciones que debes considerar según tus características; lograrás un mejor acabado en tu piel.

¿Qué tipo de base debo usar dependiendo de mi piel?

Antes de escoger el color, es fundamental hacer una buena elección del tipo de base, ya que cada uno de los productos tiene un acabado diferente; en algunas puedes encontrar un aspecto mate o luminoso, características que pueden ser desfavorecedoras para ciertas personas.

Considera siempre el tipo de piel que tienes para seleccionar el mejor maquillaje. Estas son las opciones que debes considerar:

Piel seca: Busca aquellas que sean hidratantes o luminosas, ya que tendrán fórmulas que favorecen el aspecto de tu piel, además de evitar una apariencia seca.

Piel grasa: Selecciona las que tengan un acabado mate o semimate; tendrán una mejor adherencia.

Piel mixta: Opta por las alternativas modulables; igualmente, puedes trabajar con algunos brillos o con polvos en la zona ‘T’.

Piel sensible: En tu caso, al tratarse de una situación delicada, opta siempre por opciones que sean dermatológicas para evitar reacciones inesperadas.

¿Por qué debemos usar maquillaje dermatológico con piel sensible?

Al tener la piel sensible, el tipo de base es fundamental, ya que al usar cualquier maquillaje se arriesgan a sufrir algún problema en la piel, ya que pueden contener perfumes o elementos que generan reacciones negativas.

Por lo que se recomienda el uso de cosméticos sin perfumes y que sean recomendados por tus dermatólogos de confianza, ya que serán elementos diseñados especialmente para ese tipo de piel, evitando aumentar o iniciar algún padecimiento. No dudes más y siempre selecciona el producto que sea el más adecuado para tu cutis; lograrás obtener un mejor acabado.