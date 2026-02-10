Suéter para niña tejido a dos agujas: paso a paso de cómo tejerlo y que quede perfecto

Los suéteres tejidos pueden durarte toda la vida si los cuidas bien, por eso, si te preguntas cómo puedes hacer uno desde casa , aquí te describimos un tutorial que muestra de forma sencilla cómo puedes tejerlo a dos agujas.

En YouTube, la usuaria CTejidas compartió su experiencia al tejido con este hermoso suéter para niña. En la secuencia muestra el proceso desde el montaje de puntos hasta el acabado de las piezas (cuerpo y mangas) y finalizando con ensamblado y detalles.

Cómo se hace el suéter tejido para niña: paso a paso de cómo hacerlo

Para hacer tu propio suéter tejido debes seguir los pasos del tejido. Necesitas material para montaje de puntos, comenzar con el cuerpo y luego las mandas por separado.

Empieza por los materiales básicos: lana o hilo adecuado para bebé/niño, un par de agujas de tejer y herramienta auxiliar (como marcadores de puntos o tijeras). Luego se monta un número de puntos acorde a la talla deseada para comenzar el tejido.

Se teje hacia adelante y hacia atrás (plano) formando el cuerpo . En tejidos infantiles básicos esto suele hacerse en punto jersey (derecho por un lado, revés por el otro) o combinando con un borde en punto elástico (como 2 puntos derecho, 2 puntos revés) para que quede flexible en el contorno.

formando el . En tejidos infantiles básicos esto suele hacerse en o combinando con un borde en punto elástico (como 2 puntos derecho, 2 puntos revés) para que quede flexible en el contorno. Al alcanzar la altura adecuada del cuerpo, se dejan en suspenso los puntos de las mangas y se continúa con el tejido frontal y posterior. Este es el momento en que en la parte superior del suéter se hace una separación de piezas (delantera, espalda, delantera) usando puntos en espera o clips.

y se continúa con el tejido frontal y posterior. Este es el momento en que en la parte superior del suéter se hace una (delantera, espalda, delantera) usando puntos en espera o clips. Una vez que las piezas principales están divididas, el video te guía para retomar los puntos de cada manga en las agujas y tejerlas de forma tubular hacia abajo, generalmente en punto jersey con disminuciones para darle forma.

y tejerlas de forma tubular hacia abajo, generalmente en con disminuciones para darle forma. Al finalizar las mangas y el cuerpo, se corta la hebra y se rematan los puntos. Después se suele armar el suéter (cose laterales y mangas) y a veces se agregan detalles como botones, ribetes o bordes en punto elástico alrededor de cuello, puños y cintura.

¿Cuánto tiempo dura un suéter tejido?

Un suéter tejido bien hecho puede durar muchos años, tal como te lo comentamos. Vogue afirma que algunas personas desconocen los cuidados de esta prenda y por eso se les arruinan muy rápido. Por eso, deben evitar estos errores: