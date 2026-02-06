7 ideas para reciclar cortinas viejas que tengas guardadas: dales una segunda vida

Así como te dijimos en cómo reciclar tu ropa vieja para que la convirtieras en accesorios vintage y aesthetic , te contamos esta vez cómo le puedes hacer para darle una segunda vida a las cortinas viejas que tienes guardadas. Checa estas siete ideas fáciles que pueden inspirarte.

Las mejores ideas para reciclar cortinas viejas y convertirlas en decoración

Fundas de cojines o almohadas: Perfectas si la tela es gruesa o decorativa. Puedes hacer fundas lisas o combinar varios pedazos para un efecto patchwork que se vea muy chic en la sala o el dormitorio.

Puedes hacer fundas para almohadas con las cortinas viejas.|Pinterest

Bolsas reutilizables para el súper o la playa: Las cortinas ligeras funcionan increíble para tote bags. Son resistentes, lavables y puedes hacer varios tamaños: desde bolsitas para fruta hasta bolsas grandes.

Manteles, caminos de mesa o individuales: Solo necesitas cortar y hacer un dobladillo. Si la tela es translúcida, queda divina como camino de mesa sobre un mantel liso.

Haz bonitos manteles o caminos de mesa.|Pinterest

Cortinas nuevas para espacios pequeños: Úsalas para ventanas de baño, cocina, pasillos o incluso como cortina para dividir espacios o cubrir estanterías.

Usa tus cortinas viejas para decorar muebles|Pinterest

Forros para muebles o electrodomésticos: Ideales para cubrir la lavadora, el microondas, repisas o muebles que quieres proteger del polvo sin gastar de más.

Ideales que quieres proteger del polvo sin gastar de más. Organizadores colgantes: Cose bolsillos y crea organizadores para el clóset, el baño o el cuarto de manualidades. Las cortinas rígidas mantienen bien la forma.

Hay un montón de ideas para reciclar tus cortinas viejas.|Pinterest

Accesorios textiles: Con los retazos puedes hacer, fundas para lentes, bolsitas para joyería, scrunchies o diademas, fundas para libros o libretas.

En qué otras cosas puedes transformar tus cortinas viejas

La tela de unas cortinas viejas, al ser de gran tamaño, pueden sustituir fácilmente otros accesorios de la casa. Puedes hacer también servilletas para la comida, un dosel de cama que te ayudará a decorarla o, si tienes habilidad manual, puedes hacer pantallas para lámparas. Hay un montón de posibilidades.