‘Tiny art’, el diseño de uñas para pies que está dominando por su acabado

El ‘tiny art’ se ha convertido en el diseño de uñas especial para poder usar en pies, ya que con ellos podemos darle un mejor acabado a nuestra pedicura, logrando obtener un cambio distinto y con un aspecto más juvenil.

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Para que puedas presumir la decoración, te vamos a detallar en qué consiste, ya que está dominando los salones de uñas por su acabado creativo y colorido.

¿Qué es el ‘tiny art’?

El ‘tiny art’ en la aplicación de diseño de uñas se destaca por ser decoraciones muy pequeñas y delicadas. Usualmente, suele aplicarse en las manicuras, en especial para aquellas personas que están en busca de un acabado más minimalista y elegante.

Sin embargo, dicho estilo se puede aplicar sin ningún tema en los pies, con el que podrás lograr obtener un acabado sofisticado y delicado, decoraciones que no son excesivas y no muy llamativas, ideal para quienes ya se aburrieron de usar colores lisos.

En la actualidad puedes encontrar muchas alternativas. La mayoría de ellas se destacan por colocar la decoración en el pulgar, que puede ser desde pequeñas frutas, diminutos puntos, corazones o flores. Pero todo va a depender del estilo que desees usar; por esa razón ya está dominando a diversas mujeres que deciden embellecer su pedicura.

¿Qué color de uñas se ve más elegante en los pies?

Aunque el ‘tiny art’ nos puede ayudar a lograr una pedicura elegante, es fundamental escoger un color adecuado. Normalmente, se recomienda el uso de tonos blancos, pasteles o neutros, ya que con ellos lograrás lucir unos pies juveniles y muy sofisticados.

Otra alternativa que está dominando en el mundo de la belleza por ayudar a rejuvenecer nuestra pedicura es el acabado perlado, ya que su brillo intenso se encargará de disimular ciertas imperfecciones, además de poder aplicarlo a los diseños de uñas anteriores o a los colores que recomendamos. Así que no esperes más para que puedas usarlos y los presumas con tus zapatos abiertos favoritos.