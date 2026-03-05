7 diseños de uñas sofisticados y sencillos

Ya comenzamos el mes de marzo por lo que los diseños de uñas se renovaron completamente. A días de que comience la primavera, los colores en la manicura están tomando relevancia para que tus manos se vean alegres y sofisticadas.

A continuación, te vamos a dejar algunos diseños que están acorde con las tendencias de esta temporada. Son estilos muy sofisticados, pero fáciles de hacer por lo que no es necesario que acudas a un salón de belleza.

¿Cuáles son los diseños de uñas para marzo?

Polka dots de colores

Uno de los diseños que más se verán en marzo, son la polka dots. Su auge comenzó el año pasado, pero ha ido renovándose ya que en este caso se utilizan lunares de varios colores sobre una base nude.

Efecto cromado con diseños de colores

Entre los colores que más veremos nos encontramos con el verde. Este tono se puede ver mucho mejor si le brindas un efecto cromado. Puedes incluir diseños de flores, detalles en tonos brillantes como el dorado o plateado y jugar con tu imaginación.

Tonos pasteles y flores

Los colores pasteles son uno de los preferidos para marzo y más si le agregas diseños de flores. Juega con las tonalidades y diseños siempre que queden elegantes. No caigas en los excesos.

Rayadas con polka dots

Seguimos con los polka dots, que sin dudas son la tendencia para este mes que acabamos de comenzar. Prueba con un diseño minimalista, sencillo y coquetos en tonalidades pasteles.

Frutas y rayas

Nos encontramos con un diseño parecido al anterior pero la diferencia radica que en lugar de lunares coloques frutas. Elige el tamaño, el tipo y los colores para lograr una hermosa manicura.

Flores en color pastel

En este caso volvemos a los colores pasteles y las flores por lo que puedes dejar volar tu imaginación para que

estos luzcan perfectos.

Frances con lunares y moños

Por último, tenemos este diseño que consta de utilizar el clásico francés con un agregado de lunares y moños. Es sencillo pero muy elegante.