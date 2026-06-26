5 tipos de suculentas para llenar de flores tu casa

Las suculentas son plantas muy elegidas a la hora de decorar las casas porque son muy lindas, pero también fáciles de cuidar. Estas almacenan la mayor cantidad de agua por lo que pueden resistir a las sequías.

Si quieres decorar tu hogar con estas especies pues te vamos a contar sobre 5 tipos que combinan resistencia, bajo mantenimiento y una gran capacidad ornamental. Estas plantas contienen flores intensas y llamativas que cambiarán cualquier espacio.

¿Cuáles son las suculentas para adornar tu casa?

Las mejores especies de suculentas para tu casa son:

Alfombra rosa

Estas son conocidas como Delospemas cooperi, es una planta rastrera que cubre gran parte de superficies con su color. Contiene hojas pequeñas y carnosas que le permiten conservar agua. Sus flores se asemejan a las margaritas, pero en tonos fucsia o púrpura y son ideales para decorar.

Stapelia

Aquí tenemos una planta con tallos verdes, gruesos y angulosos, que pueden recordar a los cactus. Durante la floración son muy atractivas porque producen flores grandes con forma de estrella y colores intensos, que van desde tonos claros hasta rojizos, granates o moteados.

Chumbera

Esta planta es conocida como opuntia o nopal y es la más común, contiene palas planas, carnosas y ovaladas. Pueden resistir muy bien al sol directo y los períodos de sequía, y en época de floración puede dar flores grandes y llamativas en tonos amarillos, naranjas, rojos o rosados.

Hoya

Otra opción es esta planta trepadora que tiene flores delicadas que se agrupan en pequeños ramilletes de aspecto ceroso. Contiene unas gruesas y brillantes hojas que le permiten retener humedad, por lo que no necesita riegos constantes. Sus flores pueden ser blancas, rosadas, crema o rojizas, y algunas variedades incluso desprenden un aroma dulce.

Kalanchoe

Por último, tenemos esta suculenta que es muy popular y de fácil cuidado. Contiene hojas carnosas, verdes y brillantes, y produce pequeños ramilletes de flores en colores muy variados, como rojo, rosa, naranja, amarillo, blanco o fucsia.