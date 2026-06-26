“Que sirva de lección": El Chef Diego Niño evalúa a los cocineros de MasterChef 24/7 y les dice cuál es mayor ERROR

Uno de los aspectos en el que los "Maestros del fuego" y jueces han sido muy insistentes en la semana 6, es que el nivel en MasterChef 24/7 ya subió de dificultad y los participantes no pueden seguirse confiando con platillos básicos. Es por esto que el Chef Diego Niño se tomó el tiempo de platicar con ellos para explicarles que cometen un error por el que no están teniendo los avances esperados.

Desde la perspectiva del profesor que les da clases de cocina experimental, la falla está simplemente en que los cocineros no repasan los temas vistos para ponerlos en práctica durante sus pruebas. De modo que cree que les hace falta ejercitar su capacidad de retención y memoria, ya que esto al final termina perjudicándoles en los resultados de las galas, justo como pasó en una dinámica que tuvieron con el Chef Édgar Núñez.

"Es muy importante aprender a escuchar, tener retención y enfocarse, tanto en lo que están oyendo y cómo lo hacen", les explicó, reiterando que no deben quedarse solo con lo que les dan en las lecciones, sino siempre buscar la forma de expandir sus conocimientos y ponerlos en práctica.

El Chef Diego Niño insistió en la importancia de que los participantes de MasterChef 24/7 estudien|ESPECIAL

Quiénes son los delantales negros en MasterChef HOY 26 de junio: los cocineros en riesgo

Hasta el momento, ya hay 8 participantes de MasterChef 24/7 que están en riesgo de salir de la cocina más famosa de México. Los primeros que entraron a la "cuerda floja" fueron Julio y Daniela, quienes desde el domingo 21 se ganaron el mandil negro como castigo al bajo desempeño que han mostrado en MasterChef 24/7 durante el tiempo que llevan.

La lista completa de delantales negros incluye a los siguientes participantes:



Diego

Flor

Emmanuel

Ismael

Nora

Luis

Julio

Daniela

Por otra parte, las que ya están en el balcón son Michelle y Carmen, quienes fueron beneficiadas por Daniela al ganar el reto por equipos. Además, Jazmín obtuvo la mayor cantidad de apoyo en las votaciones del público y ya aseguró otra semana en la cocina más famosa de México.