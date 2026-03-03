¡5 tips para pintarte el pelo de color fantasía en casa, sin quemarlo!

Sabemos que, en ocasiones, nuestro cabello sufre las consecuencias de cambios de look drásticos. Muchas veces no tenemos la oportunidad de realizarlos con un profesional, por eso aquí aprenderás cinco tips sencillos para cuidar tu cabello y pintarlo en colores fantasía sin maltratarlo ni, mucho menos, llegar a quemarlo.

¡Tips para no quemar tu cabello al pintarlo de colores fantasía!

1. No te laves el cabello al menos tres días antes

Según expertos en el área, antes de una decoloración es recomendable no lavar el cabello durante, por lo menos, tres días. Los aceites naturales del cuero cabelludo funcionan como una barrera protectora frente a los químicos de la decoloración, ayudando a reducir el daño.

2. Elige el color fantasía según el tono de tu cabello

Para lograr una decoloración más saludable, debes tener en cuenta que el color fantasía quedará más fiel mientras más claro esté el tono base. Por ejemplo, los colores blancos o pasteles requieren una decoloración mucho más alta, mientras que un rojo intenso puede aplicarse sobre una base amarilla sin necesidad de aclarar tanto.

Es importante actuar con precaución, ya que si decoloras en exceso tu cabello, puedes debilitarlo, quemarlo o incluso quebrarlo.

3. Compra ampolletas para proteger tu cabello

Existen ampolletas especiales que se agregan al decolorante y ayudan a brindar una protección extra a la fibra capilar. También hay tratamientos en ampolletas para aplicar después del tinte, los cuales ayudan a nutrir y restaurar el cabello tras el proceso químico.

4. Utiliza productos de calidad

A veces, lo barato sale caro. Si decides no acudir a un profesional, procura invertir en productos de buena calidad. Aunque la decoloración siempre maltratará el cabello en cierta medida, utilizar productos adecuados puede marcar una gran diferencia en su cuidado y recuperación.

5. Evita el calor

Sabemos que las herramientas de calor forman parte de la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, después de una decoloración es recomendable evitarlas por un tiempo, mientras el cabello recupera fuerza y resistencia. El uso constante de calor puede debilitarlo aún más y provocar quiebre.

Cuidar tu cabello antes, durante y después de un cambio de color hará que puedas lucir tonos fantasía increíbles sin sacrificar su salud.