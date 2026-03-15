5 tips para prevenir la ansiedad y el estrés en tiempos de cambio
Estos tips te ayudarán a prevenir la ansiedad y el estrés. En tiempos de cambio, la Inteligencia Artificial comparte los que los profesionales aconsejan.
En el presente, la ansiedad y el estrés se han consolidado como fenómenos estructurales impulsados por la hiperconectividad y la exigencia de inmediatez. Al menos eso es lo que la Inteligencia Artificial (IA) ha podido concluir tras analizar diferentes fuentes de datos de especialistas.
Noticias Ciudad Juárez del 10 de marzo 2026
Frente a esta saturación, explica Gemini, el 2026 marca una tendencia hacia la atención personalizada ya que se observa un cambio de paradigma donde la salud mental ya no se aborda solo en crisis, sino como un pilar del bienestar diario.
¿Qué son la ansiedad y el estrés?
Desde el Instituto Mayo Clinic señalan que sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Estos sentimientos interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo.
@drgabrielgenise ¿Estrés o Ansiedad? 🤔 No es lo mismo. Todos nos ponemos nerviosos antes de un evento importante, pero la ansiedad es cuando la alarma de peligro se queda "trabada" y no se apaga nunca. 🧠⚠️ Es vivir con un detector de humo que suena a todo volumen cuando no hay fuego. Si sentís que vivís en estado de alerta constante, este video es para vos. ¿Te sentís identificado con esta diferencia? Te leo abajo. 👇 #ansiedad #saludmental #estres #psicologia #bienestar ♬ sonido original - Dr. Gabriel Genise| Sexologo
Por otro lado, sus expertos precisan que los síntomas del estrés pueden afectar el cuerpo, los pensamientos y sentimientos, y el comportamiento. Además, advierten que el estrés no controlado puede derivar en muchos problemas de salud, como presión arterial alta, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, obesidad y diabetes.
¿Cómo prevenir la ansiedad y el estrés?
Teniendo en cuenta lo que los expertos comparten, la aplicación Gemini resume que manejar la ansiedad y el estrés durante los periodos de transición requiere un enfoque equilibrado entre la organización mental y el cuidado físico.
Es por eso que esta Inteligencia Artificial resume los cinco consejos prácticos para mantener la calma cuando las circunstancias cambian:
- Establece una "ancla" de rutina: Cuando el entorno exterior es caótico, las pequeñas rutinas internas proporcionan seguridad. No es necesario controlar cada minuto del día, pero mantener hábitos constantes (como la hora de despertar, un momento específico para el café o una breve caminata) le indica a tu sistema nervioso que todavía hay orden en tu mundo.
- Practica el "filtro de control": El estrés suele nacer de intentar resolver problemas que no dependen de nosotros. Divide tus preocupaciones en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, y enfocate en las primeras.
- Prioriza el movimiento físico: La actividad física no solo es buena para el cuerpo, es una herramienta química contra el estrés. El ejercicio ayuda a metabolizar el cortisol (la hormona del estrés) y libera endorfinas. Ya sea una sesión intensa o un estiramiento consciente de 10 minutos, mover el cuerpo ayuda a "quemar" la energía ansiosa acumulada.
- Aplica la técnica de "exposición selectiva": En tiempos de cambio, el exceso de información puede saturar la mente. Establece límites para el consumo de noticias o redes sociales. Elige momentos específicos del día para informarte en lugar de estar en un estado de alerta constante, permitiendo que tu mente descanse de los estímulos externos.
- Fomenta la flexibilidad cognitiva: En lugar de ver el cambio como una amenaza, intenta practicar el replanteamiento positivo. Pregúntate: "¿Qué habilidad nueva puedo desarrollar aquí?" o "¿Qué oportunidad se esconde tras este ajuste?". Aceptar que la incertidumbre es una parte natural de la vida reduce la resistencia emocional, lo que a su vez baja los niveles de ansiedad.