El paso a paso para hacer un tónico casero para tener un aliento fresco

La higiene personal es muy importante debido a que previene un sinfín de enfermedades. Además, se trata de proteger un aspecto muy importante de nuestra personalidad y que es un factor que determina cómo los demás nos verán y tratarán como miembro de la sociedad.

Noticias San Luis Potosí del 24 de marzo 2026

Situaciones como el mal aliento pueden ser una señal de falta de higiene o de un problema de salud y es por eso que se aconseja hacer todo lo posible para prevenirlo. Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) se puede saber mucho de este tema porque esta tecnología analiza diferentes bases de datos elaboradas por profesionales.

¿Qué causa el mal aliento?

Cuando se habla de mal aliento se hace referencia a la halitosis cuya causa de surgimiento varía. Desde el Instituto Mayo Clinic precisa que la mayoría de los casos de mal aliento empiezan en la boca y que hay muchas causas posibles como los alimentos que consumimos, los productos a base de tabaco, no lavarse adecuadamente los dientes, la sequedad en la boca, algunos medicamentos o infecciones en la boca, entre otras.

Sus expertos advierten que quienes tienen mal aliento deben hacer cambios en su estilo de vida, como cepillarse los dientes y la lengua después de comer, utilizar hilo dental y beber mucha agua. Pero si siguen con el problema es aconsejable acudir a un dentista.

¿Un tónico contra el mal aliento?

Aunque los consejos principales son los señalados anteriormente, combatir el mal aliento también tiene opciones caseras. La aplicación Gemini hace referencia a un tónico que puede prepararse en la comodidad del hogar y ayuda a tener un aliento fresco.

La Inteligencia Artificial invita a crear un tónico bucal casero utilizando ingredientes con propiedades antisépticas y refrescantes. Se trata de “una excelente forma de aprovechar elementos que solemos tener en la cocina para complementar la higiene diaria”:

Ingredientes

1 taza de agua destilada o filtrada.

1 manojo de hojas de menta fresca (o 5 gotas de aceite esencial de menta de grado alimenticio).

1 rama de canela (o 1/2 cucharadita de canela en polvo).

1 cucharadita de clavos de olor (tienen propiedades antibacterianas potentes).

Opcional: Una pizca de bicarbonato de sodio para ayudar a neutralizar el pH.

Instrucciones

Infusión base: Pon el agua a hervir en una olla pequeña. Una vez que alcance el punto de ebullición, añade la rama de canela y los clavos de olor. Añadir el frescor: Agrega las hojas de menta fresca, apaga el fuego y tapa la olla. Deja reposar la mezcla durante unos 10 a 15 minutos. Esto permite que los aceites naturales se liberen sin evaporarse. Filtrado: Una vez que la infusión esté fría, cuélala con un colador fino para eliminar los restos sólidos y vierte el líquido en un frasco de vidrio limpio (preferiblemente con tapa hermética). Toque final: Si decides usar bicarbonato, añádelo ahora y agita suavemente hasta que se disuelva. Conservación: Guarda el frasco en el refrigerador. Al ser natural y no contener conservantes químicos, su duración óptima es de 7 a 10 días.

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