El truco casero que te ayudará a mantener las alfombras limpias y frescas

Mantener la limpieza en el hogar toma su tiempo y requiere de ciertas estrategias, sobre todo si son muchos los integrantes de la familia. El día a día trae consigo diferentes situaciones que pueden “atentar” contra la higiene de casa, principalmente en algunas superficies.

Noticias Hidalgo del 12 de marzo 2026

Las alfombras aparecen como protagonistas, no solo porque ayudan a embellecer los ambientes del hogar sino porque son de las que más suciedad atrapa. Ante esto, la Inteligencia Artificial (IA) reflota un truco casero que ayuda a mantenerlas limpias y frescas, en simples pasos.

¿Por qué se ensucian tanto las alfombras?

Las alfombras actúan como un filtro gigante en el hogar, atrapando no solo el polvo visible, sino también partículas microscópicas, polen y descamación de la piel que flotan en el aire, sintetiza Gemini. La IA de Google añade que debido a la naturaleza fibrosa de sus tejidos, estas partículas se hunden profundamente hacia la base, donde quedan retenidas y se acumulan con el tiempo.

De esta manera, entre otros factores, Gemini explica por qué se ensucian tanto las alfombras y añade que el desgaste mecánico al que están expuestas no solo ensucia, sino que también rompe las fibras más delicadas, haciendo que la alfombra pierda su brillo original y retenga olores con mayor facilidad.

¿Cómo mantener las alfombras limpias y frescas?

Más allá de todo lo señalado, Gemini remarca que mantener las alfombras en perfecto estado no siempre requiere de productos químicos fuertes o limpiezas profesionales costosas. “Existe un método clásico de limpieza en seco que utiliza ingredientes que probablemente ya tienes en tu despensa y que es ideal para absorber olores y eliminar la humedad”, sintetiza.

En este punto, la Inteligencia Artificial detalla cómo aplicar un truco casero que ayudará a mantener las alfombras limpias y frescas de forma fácil y efectiva:

El método del bicarbonato y aceites esenciales: Este truco es excelente porque el bicarbonato actúa como un potente neutralizador de olores, mientras que los aceites aportan una fragancia duradera sin dañar las fibras.

Ingredientes

1 taza de bicarbonato de sodio.

10 a 15 gotas de tu aceite esencial favorito (el de lavanda o limón son ideales por sus propiedades antibacterianas).

Un frasco con tapa perforada (tipo salero) o un colador fino.

Preparación