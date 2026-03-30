El truco para difuminar sombras sin que se pierda el color

Esta primavera de 2026, los tonos pastel continúan en tendencia en el mundo del maquillaje y las sombras de color pueden ser las mejores aliadas para conseguir un look atrevido. Hoy te presentamos el truco definitivio para difuminar el diseño sin llevarte todo el producto.

Las sombras de colores son las protagonistas de la temporada, ya que reflejan la energía, frescura y vitalidad de la estación. Los tonos vibrantes pueden utilizarse para conseguir un look en tendencia retro, para aportar luminosidad, o como forma de autoexpresión y es importante mantener bien fijos los pigmentos.

Exclusiva: Cristian Castro se sincera sobre volver a la escuela a sus 50 años: “Mi sueño era estudiar la preparatoria”

Este es el truco para difuminar las sombras sin perder color

El principal truco para que consigas difuminar sombras de color sin perder ese toque de intensidad es aplicar el producto a ligeros toques, de manera que consigas "saturar" la piel antes de comenzar a mover la brocha para dar forma al maquillaje. Se recomienda hacer lo siguiente:

Preparar el párpado

Necesitas usar una base cremosa que colocarás en toda la zona en la que aplicarás las sombras, esto ayudará a que el pigmento se adhiera con mucha más fuerza.

Recuerda no sellar el corrector o la prebase con polvo, y preferir aplicar los pigmentos sobre la superficie húmeda, para que esta "atrape" muy bien el color.

Para aplicar las sombras de color se recomienda aplicar los pigmentos con ligeros toques|Pinterest

El truco para difuminar sombras de color

Debes emplear una brocha gruesa y colocar la sombra a toquesitos, especialmente en la zona en la que quieres mayor intensidad. No debes arrastrar la brocha, ya que eso barre el producto y lo vuelve opaco.

Tras haber depositado todo el color, deberás tomar una brocha difuminadora que esté limpia y la pasarás solo por los bordes exteriores en formas circulares o de un lado a otro.

Las sombras de color se difuminan ligeramente para no barrer los pigmentos|Pinterest

Se recomienda tomar el pincel de la parte alta del mango, ya que si se agarra muy cerca de las cerdas se podría aplicar mucha más fuerza de la que se requiere para un difuminado, y esto barriría todo el color.

