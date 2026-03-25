5 colores ligeros de sombras de ojos que están en tendencia

Hemos entrado a una nueva temporada por lo que hay cambios no solo en el armario sino también en los peinados, manicura y maquillajes. Es por esto que la primavera-verano nos trae las sombras de ojos que son tendencia.

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Esta temporada se caracteriza por una estética más ligera, difuminada y luminosa, que deja atrás esos excesos que fueron protagonistas años anteriores. En la actualidad se inclina por la transparencia y jugar con capas de color que no saturan.

Es decir que el maquillaje debe ser más refinado dónde toma importancia tanto la técnica como el tono elegido. El objetivo es tener una herramienta clave para actualizar el rostro sin necesidad de grandes artificios.

¿Cuáles son los colores elegidos para las sombras?

La mezcla que se presenta en esta oportunidad se inclina por tonos neutros sofisticados como los marrones, topo o vainilla. Sin embargo, por otro lado tenemos toques de color más vibrantes como ciruelas, verdes oliva o azules suaves.

Marrones y topo

Estos son los colores base más elegantes y versátil del maquillaje de ojos. Son tonos que aportan profundidad sin endurecer la mirada y permiten construir desde looks muy naturales hasta acabados más sofisticados.

El marrón es muy versátil.|Canva

Ciruela

Luego nos encontramos con el tono ciruela que es un gran aliado para poder intensificar la mirada sin utilizar el negro. Se debe aplicar de forma difuminada en la cuenca o a ras de pestañas, consigue un efecto elegante y ligeramente misterioso.

Verde oliva

Aquí tenemos un color que es tendencia para las mujeres que buscan algo diferente, pero que es muy fácil de llevar. Su matriz terroso lo hace muy versátil y especialmente favorecedor en pieles cálidas.

Este color es favorecedor.|Pinterest

Azul suave

Este tono es una reversión del clásico azul, mucho más ligero y luminoso. Es una gran herramienta para iluminar la mirada sin recargarla y funciona especialmente bien en looks de día.

Rosa empolvado

Por último, tenemos el rosa empolvado que se asocia a la delicadeza y frescura. Es un gran aliado para looks de invitada o de día, especialmente cuando se combina con tonos neutros que equilibren su dulzura.