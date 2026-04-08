3 trucos para elegir cortinas que hagan que tus techos parezcan más altos

Nuestro hogar es aquel lugar que parece abrir los brazos para recibirnos cada día. Es que este espacio del mundo es a donde retornamos luego de cada rutina diaria para descansar, desconectarnos y recargar energías para el nuevo día.

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Es por eso que nuestra casa debe estar debidamente acondicionada a nuestras necesidades, pero también debe impactar positivamente en nuestro estado de ánimo y generarnos confort. Es por eso que los diseñadores de interiores aconsejan diferentes alternativas para decorarlas y convertirlas en lo que necesitamos.

Las cortinas en el hogar

Entre los objetos que ayudan a acondicionar de la mejor manera nuestro hogar se encuentran las cortinas sobre las que la Inteligencia Artificial (IA) afirma que juegan un papel fundamental en el diseño de interiores, ya que actúan como el filtro principal entre el entorno privado y el exterior.

Más allá de su función en torno a la regulación de la iluminación natural, son una barrera aislante que ayuda a mantener la temperatura interna. La aplicación Gemini añade que, desde una perspectiva estética, las cortinas son el elemento que aporta cohesión y calidez visual a cualquier habitación.

¿Cómo elegir las cortinas adecuadas?

Analizando la importancia que las cortinas tienen en un hogar, Gemini remarca que también ayudan a lograr que una habitación se sienta más amplia y alta, uno de los desafíos más comunes en decoración.

En este marco, la Inteligencia Artificial afirma que conseguirlo no se trata solo de la tela, sino de cómo "engañamos" al ojo para que siga una línea vertical sin interrupciones. Por eso, comparte los tres trucos infalibles para elevar visualmente tus techos:

La regla del "Techo al Suelo": El error más común es colgar el barral justo encima del marco de la ventana. Para ganar altura, instala el barral o riel lo más cerca posible del techo (o incluso en el techo mismo).



Por qué funciona: Al extender la cortina desde el punto más alto, creas una línea vertical ininterrumpida que obliga a la vista a recorrer toda la pared, dando la sensación de que el techo está mucho más arriba de lo que realmente está.

Deja que la tela "bese" el suelo: Nada corta más la fluidez de una habitación que una cortina que termina varios centímetros antes de tocar el piso. Para un efecto de techos infinitos, la cortina debe llegar exactamente al suelo o incluso arrastrar un par de centímetros (el efecto puddle).



Tip extra: Evita los dobladillos muy cortos o las cortinas tipo "pescadoras", ya que crean una línea horizontal que segmenta la pared y hace que el espacio se vea más bajo y pequeño.

Apuesta por la continuidad visual: Si quieres que el espacio respire, elige cortinas que tengan un color muy similar al de la pared.

