Los dos trucos que puedes usar para tratar el pelo con las puntas abiertas

Es terrible tener las puntas abiertas en el cabello, ya que nos proporciona una apariencia descuidada a nuestra melena, por lo que es importante hacer lo posible por tratarlas, para lograr que nuestra melena siempre adquiera un buen aspecto a cualquier lugar al que vayamos.

Es así que te detallaremos dos trucos que puedes usar, ideales para tratar el pelo y prevenir que sean muy visibles. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer para que lo incluyas en tu rutina.

¿Qué hacer para prevenir las puntas abiertas del cabello?

En la actualidad ya existen todo tipo de remedios para tratar el pelo con las puntas abiertas, pero uno siempre busca las mejores alternativas; es así que te daremos los dos trucos que son infalibles en el cuidado del cabello:

Agua con hielo : Solamente debes sumergir tus puntas en agua con hielo por 5 minutos; se recomienda hacerlo, ya que ayuda a cerrar las puntas y evita la presencia de frizz. Hazlo una vez a la semana.

: Solamente debes sumergir tus puntas en agua con hielo por 5 minutos; se recomienda hacerlo, ya que ayuda a cerrar las puntas y evita la presencia de frizz. Hazlo una vez a la semana. Mascarillas nutritivas: Es un gran elemento que nos puede ayudar a sellar la cutícula; se recomienda emplearlo de una a 2 veces por semana y aplicando aceites capilares.

Es importante aclarar que dichos trucos van a ser funcionales, pero esto no implica que pueda eliminar la sección maltratada; para ello se recomienda cortar el pelo cada 6 semanas; esto te ayudará a desechar la parte eliminada. Aplica los consejos anteriores para evitar su presencia o aumento en la melena.

¿Qué provoca las puntas abiertas?

Lamentablemente, las puntas abiertas suelen aparecer por muchas acciones; varias de ellas son provocadas por nosotros, por lo que debemos ser cuidadosos al tratar la melena. Usualmente, las principales razones son las siguientes:

Uso constante de herramientas de calor, sin el uso de protector térmico.

Falta de hidratación.

El uso de tratamientos dañinos como alisados, decoloraciones, tintes agresivos.

El cepillado brusco de la melena.

Lavado en exceso.

El secado con una toalla áspera.

Por eso opta por usar los dos trucos para tratar el pelo con las puntas abiertas, ya que vas a prevenir su aparición inesperada. No olvides evitar las situaciones anteriores para que tu melena no se maltrate tan fácilmente.