Uñas vino: 10 diseños para mujeres de 40 a 50 años; rejuvenecen las manos y se ven elegantes

Si buscas llevar un diseño de uñas elegante, sofisticado y sobre todo que sea limpio, te recomendamos las uñas en tono vino, son perfectas para lucir hermosa y clásica. El color vino puede llevarse de muchas formas, el por eso que te mostramos 10 diseños de uñas en diversos cortes y estilo que seguramente te encantarán.

Diseños de uñas vino: El color que siempre esta en tendencia

Efecto mármol vino: Algo diferente, pero sin perder lo clásico. Estos diseños de uñas son perfectos ya que algunas van en un solo tono como base y las otras llevan un efecto, puedes elegir el de tu preferencia, encapsulado de naturaleza muerta o un hermoso mármol.

Si quieres elevar el diseño te sugerimos llevar algunos toques en tono dorado, estos pueden ser en relieve o también en foil.

|Crédito: Pinterest

Clásicas: El diseño que nunca falla, combina con todo y siempre se ve perfecto es llevar todas las uñas en un mismo tono, lo cual aumenta la elegancia y limpieza en el estilo.

Para hacerlo diferente, pero sin arriesgarte, puedes elegir un pequeño toque como una flor a mano alzada con todos nude que combinen con el color vino.

|Crédito: Pinterest

Francés en vino: Las punta francesa jamás pasará de moda y es que se ven bellas y estéticas. Opta por una base nude del tono más parecido a tu uña natural y elige el color vino de tu gusto para la punta.

Puedes jugar con el corte de la uña y es que se puede combinar con almendra, recto, cuadrado, redondo y coffin.

|Crédito: Pinterest

Vino con foil dorado: Para que este diseño luzca perfecto te sugerimos llevar las uñas cortas redondas, esto le dará un plus a tu estilo. Elige tu color vino favorito para la base de todas las uñas.

Lleva en una sola uña un diseño diferente, este debe ser trabajado con foil dorado, esto elevará tu diseño gracias al contraste que hacen los tonos.

|Crédito: Pinterest

Diseño floral: Si quieres lucir tus uñas en esta primavera, puedes llevar este diseño con base color vino y en algunas opta por flores a mano alzada en tonos rosados o blanco, pueden ser en el centro de la uña o en la punta.