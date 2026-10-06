WhatsApp: estos son los celulares que ya no podrán usar la aplicación en octubre de 2026

Un nuevo mes llegó y la actualización de WhatsApp también, por ello se advierte a los usuarios de ciertos dispositivos, que la aplicación requiere de un nivel mínimo de respaldo tecnológico. En ese sentido, he aquí la explicación más completa de lo que significa que desde el 7 de octubre de 2026… esta app dejará de estar disponible para muchas personas.

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¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos?

Si eres nuevo en el tema de las actualizaciones, estas funcionan con un enfoque de mejora en diferentes aspectos. Por ello requieren de un sistema operativo que soporte exigencias para brindarle seguridad y otros elementos tecnológicos a las personas. Sin embargo, para esta situación ya se informó que es necesario tener lo ofrecido por el sistema operativo de Android 6.

Es por eso, que si tu modelo de celular no puede actualizarse, requieres de un cambio de dispositivo. Todos aquellos teléfonos que se queden en 5 o 5.1 de Android… estarán imposibilitados del uso de WhatsApp. Esto sucede así porque la aplicación requiere de elementos actualizados para funcionar de óptima manera según lo establecido por las mejoras hechas.

He aquí un pequeño listado de algunos celulares que se presumen como incompatibles desde este 7 de octubre o días posteriores que se hace la actualización:

Motorola - Moto G y Moto E de primera generación.

Moto G y Moto E de primera generación. Sony - Xperia Z y Xperia SP.

Xperia Z y Xperia SP. LG - Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

¿Por qué se han reportado fallas en WhatsApp en días recientes?

En los últimos días se suscitaron quejas de varios usuarios contra WhatsApp, pues parece que la aplicación le negó el inicio de sesión a miles de cuentas activas. Algunos se lo atribuyen a la actualización de la aplicación y otros indican que es porque ciertos celulares se mostraron incapaces de brindar el software necesario para temas de seguridad desde días antes. Sin embargo, hay muchas dudas en redes y mientras algunos ya lo resolvieron… otros siguen con problemas.