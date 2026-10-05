¿Qué pasó en WhatsApp? Esto se sabe del bloqueo de sesión en miles de cuentas activas

Los avances tecnológicos son cosas evidentes para todos, pero estos mismos no quedan del todo claros en un ámbito profundo. Y precisamente lo que está ocurriendo con miles de cuentas de WhatsApp permite aprender un poco, pues se les está bloqueando el inicio de la aplicación a muchas personas. Por eso, he aquí una explicación lo más sencilla posible y lo que debes hacer para entrar a tus chats con normalidad.

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¿Por qué WhatsApp está bloqueando el inicio de sesión a muchas cuentas activas?

Se ha reportado en horas recientes que WhatsApp no está dejando a ciertas personas entrar a su cuenta con normalidad. Y aunque pareciera un error de la aplicación, esto tiene una clara explicación. Lo que está sucediendo es que los celulares que están sufriendo esta situación, requieren de una actualización de su software.

Básicamente se les está diciendo que su celular se volvió incapaz de mantener la seguridad al máximo, ya sea por viejito o desactualizado (pueden ser ambas). Dado que la falta de actualización de sistemas del teléfono no puede evitar la entrada de malware… WhatsApp simplemente no se arriesga y evita que el usuario inicie sesión.

¿Cómo se puede abrir sesión de WhatsApp en celulares desactualizados?

Tan sencillo - y hasta absurdo - como suena… es requerido que se actualice el sistema. La aplicación de mensajería no abrirá sesión hasta que el usuario vaya a los ajustes e indique que se actualice a la nueva versión del software. Y si eso no es posible, la situación ya se vuelve más compleja. Aunque suene un poco impositivo lo que está haciendo WhatsApp (muchos pudieran pensar esto de entrada), hay mucha atención en mantener las aplicaciones realmente protegidas.

El rubro de la seguridad es uno que ha tenido una prioridad total en el mundo de las redes sociales. Por ello, si no es compatible el teléfono con la nueva versión o situaciones similares, requieren de un cambio de dispositivo. Es decir, deben acceder a un sistema operativo más reciente y efectivo para todos los asuntos técnico-tecnológicos.