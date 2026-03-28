La nueva función de WhatsApp borrará archivos de manera automática

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo por lo que constantemente se actualizando para poder llevar más herramientas a sus usuarios.

Al Extremo | Programa 27 de marzo del 2026

La nueva función de la aplicación de mensajería ayudará a que se pueda gestionar de forma más eficaz el almacenamiento del dispositivo. Además, también se suma otra herramienta que permitirá utilizar dos cuentas en un mismo teléfono.

De esta manera se les brinda solución a los usuarios que hace tiempo vienen reclamando por la saturación de espacio por archivos multimedia como fotos, videos y audios.

¿De qué se trata la nueva función de WhatsApp?

Esta nueva función te ayudará a gestionar el almacenamiento del dispositivo. La aplicación permite identificar archivos antiguos o innecesarios y facilitar su eliminación automática.

Dada esta manera se va a liberar espacio sin necesidad de que el usuario tenga que revisar manualmente las conversaciones o archivo recibido. Así se va a optimizar el rendimiento del celular.

Por otro lado, se espera que esta función permita un mayor control sobre qué tipo de contenido se elimina, evitando la pérdida de información importante.

Esta es una gran noticia.

WhatsApp también brindará la posibilidad de que un usuario utilice dos cuentas en un mismo dispositivo. Para ello no será necesario que se descarguen aplicaciones externas o duplicaciones del sistema.

Esto es un gran avance sobre todo para aquellas personas que tienen un número personal y otro laboral. Así es que permitirá cambiar entre cuentas de manera más sencilla desde la propia aplicación.

Las nuevas funciones son parte de una estrategia más amplia para mantener a WhatsApp competitivo frente a otras plataformas de mensajería, ofreciendo mayor flexibilidad y control a sus usuarios.

Es una buena noticia para los usuarios ya que WhatsApp se va adaptando a las nuevas necesidades digitales ya que se pueden manejar múltiples cuentas y optimizar el almacenamiento que es fundamental.