Cómo rellenar las cejas pobladas sin que parezcan dibujadas

Las cejas con el paso del tiempo van perdiendo volumen y en ocasiones es posible que empiecen a desaparecer. Estos no es solo porque el cabello se cae, sino porque el vello tiende a aclararse.

Ante esta situación es que te vamos a contar como maquillar las cejas para rellenarlas y que no parezcan artificiales. La naturalidad es sumamente importante para lucir bien.

¿Cómo rellenar las cejas con maquillaje?

Para rellenar las cejas necesitas comenzar peinándolas suavemente hacia arriba para ver perfectamente donde están los huecos. Toma un lápiz de un tono que sea parecido al de tus cejas y dibuja trazos finitos que imiten la dirección natural del pelo. Hay productos con acabados profesionales que se llaman rotuladores que imitan pelo a pelo.

Luego vas a volver a peinarlas con un cepillo para poder difuminar el producto y suavizar el resultado. Las que aman que las cejas queden fijas deberán utilizar un gel fijador de cejas de color o transparente que mantenga la forma que más te guste durante todo el día.

Recuerda que el secreto es rellenar solo donde hace falta, pero no dibujes una línea continua. Este es un gesto muy sencillo para poder conseguir unas cejas definidas y naturales.

Tratamientos para rellenar las cejas

Si quieres tratamientos que duren por más tiempo puedes tener en cuenta las siguientes opciones:

Sérum para crecimiento de cejas

Estos son productos que cuentan con péptidos y otros ingredientes que mejoran la apariencia y el cuidado del pelo. Los resultados son variables.

Minoxidil

Otra opción consiste en un medicamento que estimula el crecimiento del pelo. Sin embargo, puede provocar irritación y crecimiento del vello en zonas no deseadas. Debe ser indicado por un profesional.

Microblading

Esta es una técnica muy utilizada en la que se utilizan pequeños trazos similares a pelos naturales. Sirve para cubrir espacios vacíos y dar forma a las cejas. No hace crecer el pelo.