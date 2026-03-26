Estos son los zapatos que debes usar en los pantalones bootcut para lucir elegante

Los pantalones bootcut se han encargado de dominar la moda; parece que su poder va a permanecer por más tiempo. Además de tener la principal ventaja de adaptarse a cualquier evento importante, todo va a depender del calzado que le coloques.

Para que puedas lucir elegante con ese corte, te vamos a explicar qué zapatos deberías usar, alternativas con las que vas a lograr verte espectacular en una ocasión importante.

¿Con qué zapatos usar los pantalones bootcut?

Los pantalones bootcut fácilmente pueden complementarse con todo tipo de calzado, desde tenis hasta botas. Pero si queremos lucir elegante, debemos cambiar el zapato que vayamos a usar para tener un aspecto más sofisticado.

Por lo que se recomienda usarlo con los zapatos planos, aquellos que se destacan por no tener mucho tacón. En especial, escoge aquellos que son tipo ballerina, mocasines, pointed flats y slippers, alternativas únicas con las que lograrás el estilo que tanto querías.

Tiene la principal ventaja de que es un look formal y muy cómodo, ya que te permite moverte con facilidad, ideal para la oficina, aunque también puedes emplearlo para reuniones informales o para un evento que tengas en el día.

Es importante que subas el doblez del pantalón si planeas usar ese tipo de calzado, ya que podrías arrastrarlo y romperlo rápidamente; además, eso afectará su presencia al usar el outfit ya que le dará un aspecto descuidado.

¿Qué diferencia hay entre un bootcut y un acampanado?

Los pantalones bootcut pueden ser fácilmente confundidos con los acampanados, ya que ambos tienen una apariencia similar, pero son diferentes entre ellos. Por un lado, los acampanados se destacan por ser ajustados desde la cintura, pero la pierna se abre antes de la rodilla.

Mientras que los bootcut se destacan por igualmente estar ajustados arriba, pero la pierna comienza a abrirse por debajo de la rodilla ligeramente. Así podrás diferenciar ambos cortes; no esperes más y estiliza dicho corte empleando los zapatos recomendados para poder lucir elegante.