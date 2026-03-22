¡Regresaron a la moda! Estos son los pantalones acampanados que van a ser tendencias

Aunque los pantalones acampanados ya formaban parte de la moda y las tendencias, parece que para el 2026 van a tomar más fuerza, un estilo retro que puede adaptarse fácilmente a la temporada primaveral, con diversas formas de usarlo y lucirlo.

Noticias Ciudad Juárez del 20 de marzo 2026

Para que los puedas empezar a usar, te detallaremos cuáles van a dominar las pasarelas, estilos que a todos han enamorado por el look que se logra, así que no te pierdas la información que te vamos a compartir.

¿Qué pantalones acampanados están de moda?

En la actualidad hay muchas opciones de pantalones acampanados, pero para la primavera del 2026, ya se saben los estilos que van a ser tendencias. Para que te mantengas a la moda, estos son los diseños que dominarán, según un medio de moda internacional:

Pantalones fluidos o con tejidos de primavera : Ya sea que se usen los de lino, seda, algodón o crochet, van a dominar, siendo una gran alternativa para tener un look boho.

: Ya sea que se usen los de lino, seda, algodón o crochet, van a dominar, siendo una gran alternativa para tener un look boho. Con estampados a rayas : Un look muy de los setentas, ideal para quienes buscan más colores, con el que podrás lograr una auténtica vibra hippie.

: Un look muy de los setentas, ideal para quienes buscan más colores, con el que podrás lograr una auténtica vibra hippie. Fluidos en tonos neutros : La opción que se destaca por combinar con todo, con la que puedes combinarlo con calzado de verano.

: La opción que se destaca por combinar con todo, con la que puedes combinarlo con calzado de verano. Corte boho : Llamativos a la vista por su esencia vintage, convirtiéndose en el look básico que debes tener en tu armario.

: Llamativos a la vista por su esencia vintage, convirtiéndose en el look básico que debes tener en tu armario. Corte bootcut con cintura alta: Ahora llega con una versión más elegante, ideal para ocasiones especiales, sustituyendo el uso de vestidos y faldas midi. Tendencias que no debes dejar pasar en el 2026.

¿A qué tipo de cuerpo le quedan los pantalones acampanados?

Los pantalones acampanados se pueden adaptar a cualquier tipo de cuerpo, pero es posible usarlos de diversas formas para lograr un equilibrio en nuestra silueta. Por eso se recomienda emplear los siguientes consejos para emplear la prenda a la moda: