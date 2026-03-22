¡Regresaron a la moda! Estos son los pantalones acampanados que van a ser tendencias
Una vez más, los pantalones acampanados están de moda, una prenda con la que puedes lograr un look llamativo. Te damos todos los detalles para que los uses
Aunque los pantalones acampanados ya formaban parte de la moda y las tendencias, parece que para el 2026 van a tomar más fuerza, un estilo retro que puede adaptarse fácilmente a la temporada primaveral, con diversas formas de usarlo y lucirlo.
Noticias Ciudad Juárez del 20 de marzo 2026
Para que los puedas empezar a usar, te detallaremos cuáles van a dominar las pasarelas, estilos que a todos han enamorado por el look que se logra, así que no te pierdas la información que te vamos a compartir.
¿Qué pantalones acampanados están de moda?
En la actualidad hay muchas opciones de pantalones acampanados, pero para la primavera del 2026, ya se saben los estilos que van a ser tendencias. Para que te mantengas a la moda, estos son los diseños que dominarán, según un medio de moda internacional:
- Pantalones fluidos o con tejidos de primavera: Ya sea que se usen los de lino, seda, algodón o crochet, van a dominar, siendo una gran alternativa para tener un look boho.
- Con estampados a rayas: Un look muy de los setentas, ideal para quienes buscan más colores, con el que podrás lograr una auténtica vibra hippie.
- Fluidos en tonos neutros: La opción que se destaca por combinar con todo, con la que puedes combinarlo con calzado de verano.
- Corte boho: Llamativos a la vista por su esencia vintage, convirtiéndose en el look básico que debes tener en tu armario.
- Corte bootcut con cintura alta: Ahora llega con una versión más elegante, ideal para ocasiones especiales, sustituyendo el uso de vestidos y faldas midi. Tendencias que no debes dejar pasar en el 2026.
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¿A qué tipo de cuerpo le quedan los pantalones acampanados?
Los pantalones acampanados se pueden adaptar a cualquier tipo de cuerpo, pero es posible usarlos de diversas formas para lograr un equilibrio en nuestra silueta. Por eso se recomienda emplear los siguientes consejos para emplear la prenda a la moda:
- Si tu cuerpo tiene forma de pera o reloj de arena, es una gran alternativa, debido a que logra equilibrar y estilizar.
- De poca estatura, puede ser tu gran amigo al usar tacones o plataformas, además de usar los de tiro alto, ya que va a alargar visualmente.
- Si quieres una silueta de impacto, siempre escoge los de tiro alto, ya que enmarcan la cintura y alargan el torso.
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