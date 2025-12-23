Mhoni Vidente dice cuáles serán los 5 signos más afortunados en la semana de Navidad

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana de diciembre 2025 para cada uno de los signos del zodiaco, pero advirtió que 5 de ellos sobresalen sobre los demás, pues tendrán fortuna en la semana de Navidad. ¿Está el tuyo? Estas son las predicciones de la famosa astróloga.

En su canal de YouTube, la pitonisa cubana detalló cómo serían los próximos días para los signos, especialmente en la fiesta de Nochebuena:

TAURO : Habrá buenas energías y un posible nuevo amor, aunque más enfocado en el autocuidado.

: Habrá buenas energías y un posible nuevo amor, aunque más enfocado en el autocuidado. GÉMINIS : El amor y los regalos sorpresa se harán presentes, pero con aprendizajes y reflexiones importantes.

: El amor y los regalos sorpresa se harán presentes, pero con aprendizajes y reflexiones importantes. ACUARIO : Hay una buena racha para cerrar pendientes y atraer el dinero, aunque será una semana más activa que festiva.

: Hay una buena racha para cerrar pendientes y atraer el dinero, aunque será una semana más activa que festiva. ARIES : Será una semana positiva, centrada en la unión familiar y la reflexión.

: Será una semana positiva, centrada en la unión familiar y la reflexión. CÁNCER: Tiene golpes de suerte inmediata para las apuestas, pero tienes que enfocarte en la planeación.

Asimismo, si quieres fortalecer la buena suerte en familia y atraer energías positivas para Navidad, puedes hacer un ritual con romero que es muy fácil de hacer. O bien, poner amuletos de la suerte en el árbol de Navidad.

Cómo hacer el ritual de Navidad con romero para la buena suerte

Para el ritual de Navidad necesitas 7 ramitas de romero que amarrarás en forma de círculo con un laso rojo. Ponlo sobre un plato, y en el centro haz otro círculo de arroz con sal para simbolizar la protección. Posteriormente, coloca una veladora blanca en el centro y enciéndela mientras dices la siguiente frase:

“Que en esta mesa la suerte se siembre, la abundancia florezca y la luz nos guíe”.

Tienes que dejar la vela encendida durante la cena navideña y dejar que se consuma, luego toma la corona de romero y el arroz en una bolsita para guardarla en la cocina.