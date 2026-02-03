9 diseños de uñas almendradas para el 14 de febrero: cortas o largas se ven hermosas

Una buen diseño de uñas no puede faltar este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad —también conocido como San Valentín—. Por eso, para que no te compliques, te compartimos 9 diseños de manicura creativa que es fácil de hacer y que se verán hermosas en tus manos.

Esta selección, tomada de varios usuarios de Pinterest, está inspirada en las ideas preciosas del Valentin’s Nails, y todas funcionan tanto en uñas cortas como largas.

Uno por uno, los mejores diseños de uñas almendradas para el 14 de febrero

1. Uñas almendradas color rojo clásico con brillo suave

Este diseño funciona para uñas cortas y largas. Solo debes pintar toda la uña con esmalte rojo intenso, aplicar una capa de top coat brillante para dar un acabado pulido. Es un clásico de las uñas, dando esencia de elegancia y romance, pero con sencillez.

No te vas a querer cambiar las uñas rojas clásicas.|(Especial/Pinerest)

2. Uñas almendradas color rosa mate con mini corazones blancos

También sirven en cortas y largas, según sea tu deseo. Para hacerlas, dees pintar las uñas con esmalte rosa mate, tomar un palillo o pincel fino y dibujar pequeños corazones blancos. Es un estilo minimalista y hermoso.

Usa los corazones como acentos en el diseño de tus uñas almendradas.|(Especial/Pinterest)

3. Uñas estilo Ombre color rosa a rojo

Este estilo de manicura se ve mejor en largas. Debes usar una esponja de maquillaje para difuminar el esmalte desde un rosa suave en la ase a un rojo profundo en la punta. Al final, sella con top coat y verás que se ven románticas y modernas.

4. Uñas negras con corazones rojos

Cambia el juego con un contraste entre el esmalte negro y rojo. Pinta la base de negro profundo. Luego, usa un esmalte rojo para formar pequeños corazones en forma de acentos en las uñas, puedes elegir las que tú quieras. Se verán elegantes y con un buen contraste.

5. Uñas transparentes (nudes) con flores delicadas

Si no eres amante de los corazones en San Valentín, también puedes optar por las floresdelicadas. Aplica una base de esmalte transparente o nude suave, luego, con u pincel, pinta fores pequeñas en rosa y blanco. Este modelo de uña es sutil, romántico y va con looks naturales. Funciona bien en cortas y largas.

Hay una gran varidad de diseños del Valentins Nails que puedes hacer.|Especial/Pinterest

6. Uñas estilo nude con foil dorado

Estas uñas quedan bien en largas para que luzcan los detalles. Es fácil de hacer: debes pintar la base nude. Luego, colocar pequeños trozos de foil dorado al azar o en líneas finas. Inluso puedes hacer figuras. Al final, sella con top coat y lúceas chic.

7. Uñas almendradas 3D con corazones traslucidos

Se sugiere llevarlas en uñas largas. Usa un esmalte Jelly o semitransparente rosa. Luego, harás los corazones 3D con gel constructor o acrílico encima. Finalmente, cura con lámpara si usas gel y lúcelas por la calle.

8. Uñas blush con gemitas rojas

Otra idea diferente a los corazones. Estas uñas van bien en cortas y largas. Debes pintar un color blush suave, luego pega pequeñas gemas rojas en la forma que tú quieras en las uñas que tú quieras. Al final, vuelve a sellar con top coat para que duren más tiempo.

9. Uñas estilo francés con puntas de corazón

Usa la manicura francesa a tu favor con un diseño adorable y clásico que va bien en largas, aunque se pueden adaptar. Para hacerlas, debes hacer un diseño francés normal en color rosa suave. Luego, en la línea de la francesa, coloca un mini corazón dibujado o con stickers. Luego, sella con top coat y listo.