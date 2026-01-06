Los 3 amuletos que debes llevar siempre para atraer la abundancia en el Año Nuevo Chino

Aún falta bastante tiempo para la celebración de Año Nuevo Chino , pero hay muchas personas que ya han empezado todos los preparativos al respecto, para poder recibir la celebración al máximo. Aunque es una fiesta asiática, ya muchos países la han adoptado dentro de su cultura.

Es así que te detallaremos cuáles son los mejores amuletos que debes tener, con los que vas a lograr atraer la abundancia. Así que quédate para que puedas descubrir de qué elementos se tratan para que los comiences a buscar.

¿Qué amuletos se recomiendan en Año Nuevo Chino?

En la actualidad hay todo tipo de amuletos de la suerte, pero al tratarse de la celebración del Año Nuevo Chino, los elementos deben ser específicos, por lo que te recomendamos que consideres ciertos elementos para poder atraer la abundancia, así que considera ciertas alternativas:

Monedas chinas: Puedes encontrarlas en los barrios chinos; se suelen emplear para atraer la energía del dinero. Puedes colgarlas en la entrada de tu casa o llevar 3 en tu cartera.

Figura de Buda: Ya sea una imagen o una pequeña figura con su aspecto, es posible encontrarlo en pequeñas presentaciones para llevar a todos lados.

Círculo de Jade. Es posible encontrarlo en tiendas de bisutería y minerales; se puede convertir en tu elemento favorito o accesorio para portar a todos lados.

¿Qué hay que hacer en el Año Nuevo Chino?

Además de portar amuletos para atraer la abundancia, puedes complementarlo con ciertos rituales, con los que estamos atrayendo las buenas vibras. Usualmente, para la importante celebración, se recomienda deshacerse de todo lo viejo para darle la bienvenida a lo nuevo que va a llegar.

Así que desecha toda la ropa que ya no uses, los objetos rotos y elimina todo el polvo; lograrás que toda la energía positiva llegue a tu hogar sin ningún problema en las fiestas de Año Nuevo Chino . Realiza todas las recomendaciones que te proporcionamos para atraer la buena suerte a tu vida.