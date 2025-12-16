Aprende este truco para que el perfume de tu ropa dure más tiempo

Sin dudas todos tenemos un perfume favorito pero el gran problema es que no siempre logramos que se fije en nuestra piel por un tiempo prolongado. Es por esto que puede molestarnos un poco qué se desvanezca en tan solo minutos.

Sin embargo, no te desesperes porque tenemos un truco con el que podrás ponerte la fragancia y que dura mucho fragancia

¿Qué hacer para que tu perfume dure más ?

El truco casero consiste en echar atomizaciones en telas de algodón y de uso externo. Esto es básicamente para poder oler a perfume por más tiempo y no lleva de mucho tiempo ni de nada que sea difícil de realizar.

Lo que debes hacer es rociarte el cuerpo y también las prendas ya que la tela es la que mejor retiene la fragancia en comparación con la piel

Lo que dicen los expertos es que las fibras de la tela tienen la capacidad de retener más los aceites aromáticos y los liberan lentamente con el tiempo. Por ende el perfume es más intenso y duradero en comparación con la piel, dado que la grasa y el sudor lo descomponen.

Es por esto que no solo tienes que limitarte a echar atomizaciones en muñecas o cuello sino que debes hacerlo también en la ropa. Hay otro consejo que debes tener en cuenta es que el perfume debe ser colocado en la pieza de tela que queda más expuesta.

De esta manera la potencia del perfume se olerá mucho mejor si colocas la esencia tu camisa a que por ejemplo la coloques en la parte baja de un calcetín.

Verás que tu aroma perdurará más tiempo.|Crédito: Archivo FIA

Tienes que prestar atención a las zonas claves como son las axilas, la ropa tiene contacto con la parte baja de la nuca, aquellas que se pegan al cuello y las cercanos a la mano. Este truco es mucho más eficaz si se hace en algodón porque es el que resiste más pero si tienes ropa en tejidos de lona y ripstop el efecto será mucho mejor incluso después de que las hayas lavado.

¿Cómo rociarte perfume para que dure más?

Lo que tienes que hacer antes de colocarte perfume en la piel, es bañarte. Es la manera efectiva en la que vas a eliminar las partículas de sudor y suciedad que son las que descomponen la fórmulas de las fragancias.

Luego vas a aplicar en la piel a 20 cm de distancia de tu ropa. Evita realizar esto en aquellas telas que son sensibles como la seda o el satín debido a que es probable que parezcan manchas o decoloraciones.