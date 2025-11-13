¿Cómo proteger a tus gatos del frío de diciembre? Ellos también deben ser cuidados
Durante el frío de diciembre hay que darles ciertos cuidados a los gatos, para evitar que su salud se vea comprometida durante las bajas temperaturas
Los gatos son otros animales domésticos que muchas familias han adoptado en su hogar, siendo una gran mascota que se encargará de acompañarte y mostrarte todo su cariño. No obstante, con la llegada del frío de diciembre, también deben ser cuidados, ya que pueden verse afectados por temas de salud.
Para que puedas proteger a los michis y evitar visitas al veterinario inesperadas, te compartiremos algunos sencillos consejos que debes considerar, los cuales permitirán que tus felinos puedan soportar las bajas temperaturas de la temporada.
¿Cómo proteger a los gatos del frío?
En una investigación realizada y publicada por UNAM Global Revista, explica que los dueños de gatos deben vigilar de cerca a su mascota, puesto que suelen esconderse en ciertos espacios que los ponen en riesgo, además de proporcionarles un espacio cálido y seguro para ellos en el frío de diciembre. Por lo que se recomiendan los siguientes cuidados:
- Mantenlos siempre en casa.
- Busca lugares seguros lejos de fuentes de calor.
- Mantén su arenero constantemente limpio para evitar infecciones urinarias.
- Dale acceso a agua y a una buena alimentación, ya que les permitirá estar bien nutricionalmente.
- Ante cualquier cambio de estado o de ánimo, siempre acude directamente con el médico de confianza.
¿Cómo afecta el frío a los gatos?
Es importante que, además de aclarar cómo protegerlos, entendamos por qué es importante hacerlo. Por un lado, al permitir que busque lugares calientes fuera o dentro de casa, nos arriesgamos a varios factores, uno de ellos es que se coloque cerca de fuentes de calor, teniendo un mayor riesgo a quemaduras. Por otro lado, al buscar calor fuera de casa, puede posicionarse en el interior de un coche, siendo riesgoso para su salud.
Por otra parte, aunque no lo parezca, a los gatos en el frío de diciembre es importante darles sus cuidados, ya que ellos también pueden presentar enfermedades respiratorias y dolores en las articulaciones. Así que proporcionales todo lo que requiera para que se cubran del fuerte frío, incluso permíteles dormir y acostarse contigo para que obtengan calor de tu cuerpo.