6 ideas de peinados pixie corto que está en tendencia en enero de 2026: lucirás moderna y hermosa

El corte pixie corto es un peinado atrevido, pero tiene varias ventajas si se usa de la manera correcta. En esta selección te daremos 6 ideas que pueden inspirarte a cambiar de look y lucir completamente diferente.

Según InStyle, este corte estuvo de moda durante gran parte de 2025, pero la tendencia se ha extendido unos meses más y se mantiene en el top en enero de 2026 . Por eso, si quieres ir a la segura, estas propuestas te encantarán.

Una por una, las ideas de peinados pixie corto que te harán ver hermosa

Pixie clásico con volumen y textura: Es un corte corto con capas suaves que añaden movimiento y textura sin perder elegancia. Va muy bien con blazer estructurado, un pantalón de vestir o jeans oscuros para un look moderno y sofisticado.

Así luce el corte pixie clásico con volumen y textura. |(ESPECIAL/Pinterest)

Pixie con flequillo lateral barrido : Está ligeramente más largo en la parte superior con un flequillo que se barre hacia un lado; crea dinamismo y suavidad. Se ve bien con blusas fluidas y faldas midi para un estilo femenino y chic.

: Está ligeramente más largo en la parte superior con un flequillo que se barre hacia un lado; crea dinamismo y suavidad. Se ve bien con blusas fluidas y faldas midi para un estilo femenino y chic. Micro pixie ultra corto : Corte muy corto y audaz, casi al ras, que resalta los rasgos faciales. Usa ropa minimalista total: prendas monocromáticas (negro, beige, blanco) para un look de alto impacto.

: Corte muy corto y audaz, casi al ras, que resalta los rasgos faciales. Usa ropa minimalista total: prendas monocromáticas (negro, beige, blanco) para un look de alto impacto. Pixie texturizado con capas desordenadas: Capas cortas y ligeramente desordenadas para un aspecto “despeinado controlado” que luce fresco y moderno. Combínalo con cazadora de cuero, camiseta básica y botas para un estilo urbano y cool.

Estos cortes Pixies cortos te encantarán porque se ven modernos y atrevidos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Pixie con color moderno (platinado o tonos pastel) : Pixie clásico con tonos como platinado frío, lilac suave o rosado pálido que le da un toque futurista y llamativo. Con prendas negras o neutras para que el color del cabello sea protagonista.

: Pixie clásico con tonos como platinado frío, lilac suave o rosado pálido que le da un toque futurista y llamativo. Con prendas negras o neutras para que el color del cabello sea protagonista. Pixie con volumen en la corona: Corte corto con capas más largas arriba que crean volumen en la parte superior, equilibrando rostros más alargados. Va muy bien con tops escotados o cuello alto con accesorios sencillos para un look elegante y estructurado.

A qué tipo de rostro le queda bien el corte Pixie corto

El pixie corto tiende a favorecer especialmente rostros ovalados y en forma de corazón, porque acentúa los pómulos y abre la mirada, creando un equilibrio armonioso.

También puede verse increíble en rostros cuadrados si se elige una versión con flequillo suave o textura que suavice la mandíbula. Para rostros redondos, un pixie con volumen en la parte superior o flequillo lateral puede ayudar a estilizar visualmente la cara.

En general, este corte resalta rasgos con confianza y modernidad, y la clave está en ajustar longitud y textura según tu estructura facial.