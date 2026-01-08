6 ideas de peinados pixie corto que está en tendencia en enero de 2026: lucirás moderna y hermosa
Si quieres cambiar de look con un corte más atrevido y moderno, checa estas propuestas de peinados que lo cambiarán todo en tu estilo
El corte pixie corto es un peinado atrevido, pero tiene varias ventajas si se usa de la manera correcta. En esta selección te daremos 6 ideas que pueden inspirarte a cambiar de look y lucir completamente diferente.
Según InStyle, este corte estuvo de moda durante gran parte de 2025, pero la tendencia se ha extendido unos meses más y se mantiene en el top en enero de 2026 . Por eso, si quieres ir a la segura, estas propuestas te encantarán.
Una por una, las ideas de peinados pixie corto que te harán ver hermosa
- Pixie clásico con volumen y textura: Es un corte corto con capas suaves que añaden movimiento y textura sin perder elegancia. Va muy bien con blazer estructurado, un pantalón de vestir o jeans oscuros para un look moderno y sofisticado.
- Pixie con flequillo lateral barrido: Está ligeramente más largo en la parte superior con un flequillo que se barre hacia un lado; crea dinamismo y suavidad. Se ve bien con blusas fluidas y faldas midi para un estilo femenino y chic.
- Micro pixie ultra corto: Corte muy corto y audaz, casi al ras, que resalta los rasgos faciales. Usa ropa minimalista total: prendas monocromáticas (negro, beige, blanco) para un look de alto impacto.
- Pixie texturizado con capas desordenadas: Capas cortas y ligeramente desordenadas para un aspecto “despeinado controlado” que luce fresco y moderno. Combínalo con cazadora de cuero, camiseta básica y botas para un estilo urbano y cool.
- Pixie con color moderno (platinado o tonos pastel): Pixie clásico con tonos como platinado frío, lilac suave o rosado pálido que le da un toque futurista y llamativo. Con prendas negras o neutras para que el color del cabello sea protagonista.
- Pixie con volumen en la corona: Corte corto con capas más largas arriba que crean volumen en la parte superior, equilibrando rostros más alargados. Va muy bien con tops escotados o cuello alto con accesorios sencillos para un look elegante y estructurado.
A qué tipo de rostro le queda bien el corte Pixie corto
El pixie corto tiende a favorecer especialmente rostros ovalados y en forma de corazón, porque acentúa los pómulos y abre la mirada, creando un equilibrio armonioso.
También puede verse increíble en rostros cuadrados si se elige una versión con flequillo suave o textura que suavice la mandíbula. Para rostros redondos, un pixie con volumen en la parte superior o flequillo lateral puede ayudar a estilizar visualmente la cara.
En general, este corte resalta rasgos con confianza y modernidad, y la clave está en ajustar longitud y textura según tu estructura facial.