¿Quieres vestirte como Bad Bunny? Estos son 6 accesorios clave del estilo streetwear que no te pueden faltar

Bad Bunny conquistó a todos con su música, pero en el Super Bowl enamoró con su estilo. Por si no lo sabes, el Conejo Malo también ha influido directamente en moda y cultura streetwear, sobre todo, gracias a que siempre porta un estilo auténtico y rebelde que mezcla lo urbano, lo elegante y lo audaz. Si después de ver su estilo en el show de medio tiempo has decidido incluir un poco de su estilo en tu día a día, hay ciertos accesorios que no te pueden faltar en el armario.

También te puede interesar: ORGULLO MEXICANO: Danna llega a la Universidad de Harvard y recibe un importante reconocimiento

Cómo vestir con estilo streetwear igual que Bad Bunny

Sin más que decir, llegó el momento de tomar nota y buscar estos elementos, con los que podrás recrear esa vibra fresca, atrevida y cultural que caracteriza al artista.

Lentes de sol futuristas

Comencemos con las gafas llamativas, las cuales son un accesorio básico en muchos de sus looks. Toma en cuenta que los mejores son los modelos retro o con formas poco convencionales que llaman mucho la atención. Estas pueden transformar un outfit simple en algo más atrevido y distintivo, al más puro estilo de Bad Bunny.

|Crédito: Ishika Samant/Getty Images

2. Tenis colaborativos (como los BadBo 1.0)

Un básico del streetwear y posiblemente una de las bases del estilo urbano en general son los tenis icónicos que rompen esquemas. Los BadBo 1.0 x adidas, los que usó Bad Bunny en el Super Bowl, por ejemplo, son un accesorio único que te hará icónico y sobresalir en cualquier reunión.

|Crédito: Adidas

3. Corbatas alternativas (como el bolo tie)

Bad Bunny ha popularizado accesorios como el bolo tie, que es una especie de corbata occidental. Este te da un toque distintivo y elegante que definirá si tus outfits van más hacia lo casual o a lo formal.

|Crédito: TheStewartofNY/FilmMagic

4. Gorras y beanies con personalidad

Ya sean gorras de béisbol estilo vintage o beanies llamativos con detalles únicos, estos accesorios son fundamentales para cerrar un outfit street. Que no te dé miedo experimentar; entre más color y diseño, puedes lograr looks audaces que seguro te harán lucir seguro e interesante.

|Crédito: Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy

5. Reloj llamativo de lujo

Algo que distingue a la estética urbana es portar algún tipo de reloj grande y llamativo, el cual puede agregar sofisticación a tu estética urbana. Bad Bunny optó por un Royal Oak de Audemars Piguet en oro en su show del Super Bowl, algo que demuestra que un buen reloj puede ser el toque final perfecto.

|Crédito: Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images

6. Cadenas y joyería audaz

Las cadenas gruesas, collares llamativos o anillos grandes son accesorios clásicos del streetwear urbano. Bad Bunny ha sabido combinar sin exagerar como lo hacen los raperos, por lo que se mantiene elegante, creando así un equilibrio entre estilo relajado y sofisticación.

|Crédito: Jamie McCarthy/Getty Images

¿La clave del estilo de Bad Bunny?

Más allá de cada accesorio por separado, el estilo de Bad Bunny va de combinar elementos aparentemente distintos para crear algo auténtico y personal. Una vez tengas algunos de estos accesorios, lo que debes hacer es divertirte y combinar o no lo que estás usando y recuerda, también es muy importante una buena actitud y una agradable personalidad para que todo combine y entone correctamente.

