ORGULLO MEXICANO: Danna llega a la Universidad de Harvard y recibe un importante reconocimiento

Además de ser una celebridad pop y haber marcado la infancia de millones con sus primeros trabajos como actriz, Danna Paola ya puede presumir de ser una conferencista en la Universidad de Harvard y recibir un reconocimiento ahí.

Fue en su cuenta de Instagram donde la intérprete dio la noticia sobre este gran logro en su carrera. "Ha sido un sueño estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development", escribió en una publicación. "Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí".

Danna compartió un carrusel de imágenes donde se le ve en Escuela de Negocios de Harvard. Se le ve como conferencista, disfrutando su reconocimiento y también su visita a la facultad. Lleva un conjunto de color negro cuyo elegante blazer iba ajustado con un par de cinturones 'oversized', que lucía increíblemente sofisticado con el corte bob que actualmente luce la cantante.

"Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa", añadió en su publicación.

Qué reconocimiento recibió Danna Paola en Harvard

El programa Harvard Undergraduate Latina Empowerment & Development Conference tiene como propósito que la comunidad de mujeres latinas conozcan su impacto y potencial en el mundo profesional. Es un evento que busca ser un espacio seguro y celebrar la diversidad, la innovación y el liderazgo femenino.