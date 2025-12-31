Conoce las mejores tarjetas para enviar en Año Nuevo 2026

Para Año Nuevo es casi una tradición enviar alguna tarjeta con el objetivo de dedicar buenos deseos a nuestros seres más queridos. Con el paso del tiempo esto se modernizó por lo que hoy hay más maneras de saludar por la llegada de un nuevo año, en este caso el 2026.

Las tarjetas físicas todavía conservan su encanto y su estilo vintage pero en la era digital el formato ideal es el que se puede compartir de manera instantánea por medio de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

De esta manera para el año 2026 tenemos ideas que no son solamente atractivas visualmente sino que también rápidas de consumir y personalizables. Con estos consejos vas a poder dominar el arte de la tarjeta digital para hacer llegar un saludo memorable que se destaque entre las avalanchas de mensaje genéricos que se reciben en esta fecha.

¿Cuáles son las mejores tarjetas de Año Nuevo ?

Reel con recuento anual

La primera opción es el formato más viral y consiste en un video corto, máximo 15 segundos, con una recopilación de fotos que reflejen los mejores momentos del 2025, musicalizado y con una animación de texto que dice ¡Feliz 2026!

GIF personalizado

Otra opción es utilizar los GIF, pero no optes por aquellos genéricos y preestablecidos si no qué debes optar por aquel donde se sube una foto o boomerang propio al generador de GIF y le añades el stickers de Feliz Año Nuevo. Es una alternativa corta pero altamente dinámica

que es ajusta muy bien a WhatsApp.

Tarjeta con foto

Aquí nos encontramos con otro clásico que se ha ido renovando con el tiempo. Para ello se utiliza la foto de la persona o familia con un filtro festivo sutil y se añada una firma digital o escrita a mano para darle autenticidad.

Tarjeta minimalista

Pues también utilizar una tarjeta estática con un diseño limpio, que utiliza una tipografía elegante sobre un fondo de color sólido que puede ser El Dorado o el azul oscuro. De esta manera se enfoca toda la atención en el mensaje del texto profundo y personal.

Las tarjetas personalizadas dejan un gran recuerdo.|Canva

Story interactiva

Por último, tenemos esta opción qué específicamente para Instagram o WhatsApp, ya que la misma utiliza sticker interactivo como lo es la cuenta regresiva o la encuesta, que invitan al destinatario a interactuar con el saludo del Año Nuevo 2026.

Uno de los aliados para utilizar en este diseño de tarjetas es Canva dónde puedes buscar una plantilla solamente poniendo las palabras tarjeta Año Nuevo o felicitación 2026. Allí te aparecerán muchas opciones para que puedas elegir e intervenir.

