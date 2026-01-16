Los tintes de cabello perfectos para disimular el crecimiento de tu raíz

El teñirse el cabello es una práctica muy frecuente debido a que su duración no es muy extensa. Ante esto es que te traemos una alternativa para no pasar mucho tiempo en el salón de belleza.

Hay una nueva tendencia que no se basa en cubrirlo todo sino que se trabaja con la raíz y no en su contra. El difuminado, los tonos naturales y mezclas inteligentes van a permitir que el crecimiento del pelo se vea intencional durante semanas o meses.

¿Cuáles son los tintes para lucir bien?

Rubio oscuro difuminado

En este caso debes tener en cuenta que no se trata de un rubio platinado ni un beige extremo, sino que es un rubio profundo con la raíz ligeramente sombreada. Utilizando este tono verás que el crecimiento de la raíz lucirá como parte del diseño sobre todo en aquellas que tienen el pelo castaño claro, rubio, incluso algunas melenas con canas.

Castaño natural

Este tono en versiones cálidas o neutras es un gran aliado a la hora de que aparezca la raíz. Si se suman reflejos finos y bien integrados, el crecimiento se verá camuflado y el color se mantiene elegante sin contrastes duros.

Balayage en tonos miel o caramelo

El balayage sigue reinando porque nace desde la raíz. En tonos miel, caramelo o avellana, el efecto es natural y luminoso, incluso cuando pasan los meses.

Cobrizo suave

Cuando utilizas un tono cobrizo intenso pues necesitas de mucho mantenimiento pero si aplicas las versiones suaves mezclados con castaño o rubio oscuro pues el crecimiento se ve armónico y favorecedor.

Canas integradas con baby lights

Las canas son frecuentemente tapadas pero en este caso se mezclan con ayuda de las baby lights finas que ayudan a que las canas se confundan con el color y el crecimiento sea mucho menos evidente.

Lo que más se utiliza no es la coloración constante sino optar por un tinte que se desvanece. De esta manera vas a ahorrar tiempo y dinero, pero también tu cabello se verá más natural.