Esto pasa si te tratas las cicatrices con láser; escucha la voz de los expertos

Las cicatrices son un problema que afecta a las personas que las portan. En ocasiones no se trata de un mero asunto estético, sino de una marca emocional. Por eso es normal que como individuos busquen esconderlas o incluso acudir a un tratamiento especial para quitarlas por completo. Ante eso, hoy una de las opciones más popularizadas es la de los tratamientos con láser. Esto dicen los expertos sobre este tipo de soluciones.

Desde Verónica Castro hasta Alejandra Guzmán celebraron a Ventaneando por sus 30 años

¿Los tratamientos con láser son 100% efectivos para quitar cicatrices?

Aunque es común escuchar de cremas especiales que logran quitar por completo las marcas o de tratamientos caseros, mucha gente piensa que los láseres son la solución total, sin embargo hay casos donde la cicatriz no desaparece por completo. Esto dice Isabel Godi, especialista en Hadde Glam.

“Eliminar por completo una cicatriz no siempre es posible, pero sí podemos mejorarla notablemente. Con la tecnología actual, logramos que la textura sea más lisa, que el color se empareje y que la zona se vuelva prácticamente imperceptible. En muchos pacientes, la diferencia es tan grande que ya no necesitan maquillaje”.

En parte de la información que la especialista dio para un diario de circulación nacional, se indicó que todo tipo de marcas pueden tratarse con el láser y que dependerá del daño ejercido sobre la piel. Y respecto de número de sesiones requeridas, también dependerá del caso, pero regularmente se recomiendan entre 3 y 8 idas al consultorio.

¿Duele quitar las cicatrices con tecnología láser?

Otra de las preguntas más frecuentes está enfocada en el dolor al realizar el procedimiento. Y allí precisamente indicó que hay ciertas molestias, pero todo ocurre sin mayores problemas. “Es bastante tolerable, aunque puede molestar un poco, pero usamos anestesia tópica para que el paciente esté cómodo". Además, Isabel Godi especificó las secuelas que quedan en la piel tras las sesiones, que se espacian mes por mes.

“Después del procedimiento hay enrojecimiento, ligera inflamación y la piel se siente áspera por unos días, pero muchos pueden volver a su vida laboral el mismo día o al siguiente, para esto se aplica una crema regenerativa que acelera la recuperación”.