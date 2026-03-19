Así puedes cortar las puntas abiertas desde casa sin morir en el intento

Cortar las puntas abiertas es una de las técnicas más eficaces y definitivas para poder eliminar el cabello maltratado, dejando únicamente aquellas fibras que tienen secciones en buen estado. Para lograrlo no es necesario cortar mechones muy largos, solamente es un par de milímetros.

Alejandro Sanz, Xavi y más: así se vivió la primera edición de “La Cura Fest” de Carín León

Para que lo puedas hacer desde casa, te detallaremos 3 técnicas que puedes intentar, con las cuales no vas a morir en el intento. Así que toma nota de las recomendaciones que te vamos a dar.

¿Cómo puedo cortar las puntas abiertas de mi cabello?

Si eres lacia u ondulada, te será más sencillo poder cortar las puntas abiertas desde casa; solamente no olvides que, al ser la primera vez que lo intentes, debes ser paciente al respecto, ya que las 3 técnicas que te vamos a explicar requieren de paciencia; haciéndolas con cuidado, no vas a morir en el intento. Intenta lo siguiente:

Con tus dedos toma el mechón ; conforme aparezcan filamentos dañados, lo vas a cortar.

; conforme aparezcan filamentos dañados, lo vas a cortar. Hazte una trenza no muy rígida, y con unas tijeras recorta toda la zona dañada que pueda aparecer.

no muy rígida, y con unas tijeras recorta toda la zona dañada que pueda aparecer. Nuevamente toma un mechón, enrosca y todo el pelo dañado que veas lo vas a quitar.

Conforme trabajes mechones, sepáralos para que puedas continuar con el pelo que sigue dañado y no has recortado. Se recomienda repetir el proceso cada 2 a 3 meses, con la finalidad de prevenir que esas puntas suban más y perjudiquen el aspecto de la melena.

¿Cómo puedo cortar las puntas abiertas de mi cabello rizado?

Seguramente, después de leer lo anterior, te has preguntado cómo debemos cortar las puntas abiertas en un pelo rizado o afro; considerando su forma, es muy diferente el corte. Para no morir en el intento, debes hacer lo siguiente para intentarlo desde casa: