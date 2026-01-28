Este es el electrodoméstico que más consume energía

Cuando llega la factura de la luz pues puede ocasionar un gran dolor de cabeza. Es por estoquees importante saber que objetos son los que más causan gasto energético para disminuir su uso.

¿Cómo salir de tu zona de confort? El testimonio de Germán Madrazo

Por mucho tiempo se creyó que el refrigerador era el electrodoméstico que más consume energía, pero el mito se rompió. Es por esto que te vamos a contar todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cuál es el electrodoméstico que más consume energía?

Lo que aquí te vamos a contar va a modificar la manera en la que abordas el ahorro de energía. Así es que lo pensarás más antes de volver a utilizar este electrodoméstico que suele pasar desapercibido.

Estamos hablando de la secadora que en los programas de algodón que utilizado cuatro veces a la semana genera un gasto aproximado de 10,14 euros. Es por esto que se posiciona como el que mayor impacto genera a la hora de que llegue la factura de electricidad.

El elevado consumo de la secadora es producto de la cantidad de energía necesaria para generar calor y evaporar la humedad de las prendas. Esta demanda energética es considerable aun cuando se utiliza con una frecuencia moderada.

La secadora consume mucha energía.|Canva

Por otro lado, tenemos el refrigerador que aunque esté encendido todo el día pues se posiciona en el tercer puesto del ranking de consumo. En el segundo lugar pues tenemos al lavavajillas.

Si hablamos de los dispositivos que menos consumo tienen es la aspiradora que utiliza 38 kWh al año, siempre que se use una hora por semana.

El monitor de ordenador, con un uso de nueve horas diarias, consume 48 kWh al año. La plancha, por su parte, alcanza los 108 kWh anuales con una hora de uso semanal.

De esta manera queda evidenciado que algunos aparatos, aunque tienen potencia considerable, no generan un gasto elevado por el uso esporádico o al tiempo limitado de funcionamiento.