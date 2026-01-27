Esta es la manera correcta para regar la lavanda y que crezca todo el año

En ocasiones muchos se decepcionan porque sus plantas no viven mucho y se les secan de manera prácticamente inmediata. Sin embargo lo que muchos ignoran es que se requiere un ambiente ideal para cada tipo de planta o flor. Por ello, este es el truco para que la lavanda florezca abundantemente durante todo el año. Esto es lo que dicen los conocedores del tema.

¿Qué tipo de espacio necesita una lavanda para crecer siempre?

Aunque la lavanda es una de las plantas más fáciles de cultivar, estos consejos permitirán que lance su fragancia total y esté sana todo el tiempo. Y es que el primer punto a considerar es dónde se coloca. Si es en una maceta, se requieren al menos 30 o 40 cm de diámetro para que las raíces se extiendan lo suficiente. Además, no debe estar cercade otras plantas que compitan por el espacio, luz y nutrientes. Por ello, se recomienda colocarle en un punto donde el aire fluya de manera total.

Sin embargo, si es una lavanda que se colocó en el suelo, debe existir una exposición de 6 horas diarias ante el sol. Es adaptable en jardínes de bajo mantenimiento, pero se deben evitar suelos mal drenados. Por ello, el último consejo es que tampoco tenga árboles o plantas que les quiten la luz solar. Requiere su espacio muy particular para florecer, tal como se mencionó con el tema de las macetas.

¿Cuál es el truco para regar la lavanda y que crezca mucho?

Indicado el tema del espacio donde esta flor se desarrollará de manera ideal, se debe alcarar que aunque es un tipo de planta que resiste a la sequía. Sin embargo, lo óptimo es regarla dos veces a la semana cuando hay clima caluroso. Allí el detalle está en realizar su debida regada cuando la tierra está completamente seca. Mientras que en invierno solamente se debe regar siguiendo el mismo principio del suelo seco y en las horas donde más salga el sol.

Y como un tip extra se recomienda aplicar el agua solamente en la base, pues eso evitará que salgan hongos, lo cual es clave para la aparición constante y abundante de la flor.