Esta es la mejor forma de limpiar tu plancha a profundidad

Los electrodomésticos se convierten en herramientas muy necesarias dentro del hogar, sin embargo en ocasiones el mal uso o la falta de cuidados hacen que estas duren menos. Por ello, este artículo puede darnos un tip revelador respecto de la limpieza de una plancha. Este es el método definitivo para que este utensilio pueda seguir siendo utilizado por mucho tiempo más.

Al Extremo | Programa 19 de enero del 2026

¿Cuál es la mejor forma de limpiar una plancha?

Si se habla de un microondas o un refrigerador, es evidente que se trata de limpiar lo más que sea posible, pues los alimentos vuelven eso una necesidad básica. Sin embargo, la plancha es una de las herramientas más utilizadas y probablemente ni siquiera pasaba por tu cabeza darle una buena limpiada. Pero este es el método que más te puede ayudar para un procesamiento profundo y total.

Aunque existen muchas formas de limpiarlo (con una vistazo en internet basta para percatarse de ello), las cuales van desde una pastilla de paracetamol, un hisopo, bicarbonato de sodio, borrador para pizarrón, periódico y sal, cubos de hielo, hojas de secadora, esponjas de metal o quitaesmalte para uñas… una es la verdadera ganadora para una limpieza externa e interna.

Para aprovechar esa virtud de limpieza profunda y total, el vinagre es el limpiador definitivo. Este líquido permite que se limpien hasta los sitios donde - por ejemplo - el hisopo no llega. Para ello, se debe mezclar vinagre con agua destilada en la misma cantidad y después vertir sobre el depósito… para dejarlo reposar un rato. Tras una hora de eso, prende tu plancha y comienza a vaporizar sobre una prenda que ya no utilices.

¿Cada cuándo se debe limpiar una plancha?

Allí la clave para saber cada cuánto se debe limpiar es entender cuánto se usa. Si no se usa tan seguido, cada 3 o 4 meses está bien aplicar una limpieza como la propuesta con el vinagre y el agua destilada. Pero siempre indicando que lo ideal es hacer limpieza básica cada vez que se utiliza, esto limpiando con un trapo los residuos de cada planchada… y cuando ya está frío el electrodoméstico.

Y también como advertencia, no se recomienda limpieza profunda tan seguido, pues por el tipo de mezcla podría existir un desgaste en el metal y provocar oxidación antes de lo que debería.