Cuántos días a la semana debo hacer ejercicio para adelgazar: los minutos EXACTOS

Si adelgazar es una de tus metas este año , pero no ves avances y la desesperación empieza a aparecer, respira y toma calma: bajar de peso es un proceso que lleva tiempo. La buena noticia es que existen métodos efectivos que pueden ayudarte a llegar a tu peso ideal más pronto de lo que imaginas, y solo necesitas de 3 a 5 días a la semana. Te decimos por qué.

Especialistas explican que, para perder peso, es fundamental llevar una vida activa, de preferencia, con una rutina de ejercicio constante, acompañada de una alimentación saludable y en porciones controladas. El objetivo es no consumir más calorías de las que el cuerpo logra quemar a través de la actividad física.

Baja de peso con ejercicios diarios.|Especial/Canva

¿Cuántas calorías se queman en una hora?

De acuerdo con MedlinePlus, una persona promedio de entre 30 y 50 años puede quemar entre 300 y 900 calorías en una sola hora, dependiendo del tipo de actividad que realice. Algunos ejemplos son:

Limpiar la casa, jugar béisbol o golf: 240 a 300 calorías.

240 a 300 calorías. Caminata rápida o bicicleta: 370 a 460 calorías.

370 a 460 calorías. Trotar, jugar futbol o nadar en piscina: 580 a 730 calorías.

580 a 730 calorías. Correr, jugar racquetball o esquiar: 740 a 920 calorías.

Entonces… ¿cuántos días a la semana debo ejercitarme?

La respuesta depende de qué tan experimentada o experimentado estés. Los especialistas recomiendan comenzar de forma gradual.

Si actualmente no realizas actividad física, lo ideal es empezar con dos días a la semana, saliendo a caminar solo 10 minutos. Con el tiempo, puedes aumentar la duración y la frecuencia.

Lo recomendable es acumular entre 2.5 y 3 horas de ejercicio a la semana, lo que puede traducirse fácilmente en 30 minutos diarios durante cinco días o una hora diaria solo por tres días a la semana.

Trotar por una hora consume entre 580 a 730 calorías.|Especial/Canva

Otros ejercicios para quemar calorías y bajar de peso

La Mayo Clinic también comparte una lista de ejercicios que pueden ayudarte a encontrar el camino ideal para bajar de peso. Estas son algunas opciones y el promedio de calorías que se queman por hora:

Ejercicios aeróbicos de bajo impacto: 365 calorías.

365 calorías. Aeróbicos en el agua: 402 calorías.

402 calorías. Ciclismo lento: 292 calorías.

292 calorías. Baile: 219 calorías.

219 calorías. Máquina elíptica: 365 calorías.

365 calorías. Senderismo: 438 calorías.

438 calorías. Caminata: 314 calorías.

No olvides que el acompañamiento de un especialista en nutrición puede ser clave para alcanzar tu objetivo de una forma saludable, segura y sostenible.