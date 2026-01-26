4 rutinas de ejercicios para hacer abdominales y tener la panza plana: son fáciles y funcionan

La rutina de ejercicios para trabajar los abdominales suele ser de las más olvidadas, ya que requiere disciplina y constancia para lograr una panza plana. Sin embargo, existen entrenamientos que realmente funcionan y que ayudan a que los músculos se marquen y luzcan mucho mejor.

De acuerdo con especialistas consultados por la BBC, el crunch, el curl y las planchas son los ejercicios más efectivos, ya que hay menor probabilidad de ejecutarlos de forma incorrecta. Según recomiendan, si no tienes experiencia, lo ideal es comenzar con estos movimientos y, conforme ganes condición y técnica, pasar a ejercicios más complejos. En ese sentido, te compartimos algunas rutinas que podrían funcionarte.

Estos ejercicios de abdominales funcionan rápido en el gym y en casa

1. Haz abdominales, más crunch

Este ejercicio es ideal para principiantes. Solo debes acostarte boca arriba, poner las rodillas flexionadas y pies abollados. Coloca las manos detr´s de la cabeza si jalae el cuello y luego eleva el torso contrayendo el abdomen y regresando lentamente. Realiza 3 series de 15 a 20 repeticiones con descanso de 30 segundos entre serie.

Los abdominales se deben hacer con cuidado para que den resultados.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Intenta con la plancha abdominal

Este ejército para abdomen plano y firme es sencillo. Debes colocarte boca abajo apoyando antebrazos y puntas de los pies. Mantén el cuerpo recto, el abdomen contraído y glúteos firmes. Ten cuidado y no arquees la espalda. Con 3 series de 20 a 40 segundos serán más que suficientes. No olvides tomarte descanso de 30 segundos entre series.

La plancha es uno de los mejores ejercicios para tonificar el abdomen.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Elevaciones de pierna

Este ejercicio ayudará a trabajar la parte baja del abdomen. Para hacerlo, debes acostarte boca arriba con las manos debajo de los glúteos. Eleva las piernas estiradas hasta formar un ángulo de 90°. Ahora, baja lentamente sin tocar el suelo. Serán suficientes 3 series de 12 a 15 repeticiones con descansos de 30 segundos entre serie.

Realiza elevaciones de pierna para tonificar el abdomen.|(ESPECIAL/CANVA)

4. Haz bicicleta abdominal

Este ejercicio ayuda a quemar grasa y marcar el abdomen. Debes acostarte boca arriba y elevar ligeramente los hombros. Luego, lleva el coto derecho a la rodilla izquierda y alterna. Mantén este movimiento controlado por 20 repeticiones en 3 series. Toma descansos de 30 segundos.

Realiza la bicicleta abdominal para tener un abdomen plano.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cuáles son los ejercicios más efectivos para hacer abdominales sin hacer abdominales, según expertos?

Expertos en cultura física y deporte recomiendan hacer:



Boxeo,

El remo

La natación

Incluso correr

Con estos ejercicios puedes conseguir trabajar el área del abdomen sin la necesidad de hacer ejercicios de abdominales, según BBC.