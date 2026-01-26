5 diseños de uñas francesas que no se tienen que retocar en semanas

Los diseños de uñas francesas son un estilo clásico que al día de hoy han logrado permanecer en los locales de belleza, puesto que es una alternativa muy elegante para usar, además de ser versátil al momento de usarlo en eventos importantes o combinarlo con nuestra ropa.

Si quieres evitar ir al salón de belleza, entonces toma nota, porque te vamos a detallar algunos estilos que puedes seleccionar, ideales para retocar en semanas. Así que toma nota de todas las recomendaciones.

¿Cuáles son los diseños de uñas francesas que debo hacerme?

A diferencia de otros estilos, los diseños de uñas francesas tienen la principal ventaja de ser versátiles, además de poder retocar en semanas, evitando hacer visitas constantes a nuestra manicurista. Así que considera las siguientes opciones:

Versión Mini: Alternativa que, por su diseño, podemos disfrutar por más tiempo, además de ser una gran alternativa para usar en manicuras cortas.

‘Cat Eye’: Puedes pedir que te hagan el francés con ‘cat eye’; esto generará un efecto de alargado, permitiendo que el retoque tarde más tiempo en hacerse.

Estilo doble: Hay que hacer un francés en tonos claros, colocando dos trazos delgados en la punta.

Efecto cromado o glazed: Ideales para decorar tu manicura, evitando que requiera retoques en poco tiempo.

Con glitter: Al ser la línea no tan marcada, permite que el efecto sea atractivo y no requiera de mucho mantenimiento.

¿Cuánto dura las uñas francesas?

Recordemos que la duración de los diseños de uñas francesas pueden variar, ya que todo va a depender de los productos que se nos coloquen y el cuidado que le demos a nuestra manicura, pero se estima que su duración promedio suele ser de 3 semanas.

Es importante que consideres ciertos aspectos, con la principal finalidad de que el diseño no se necesite retocar en semanas. Recuerda no usar tonalidades oscuras de base, ya que fácilmente se verá el crecimiento de la uña. También evita usar decoraciones coloridas en el borde de la uña, puesto que igualmente el crecimiento será muy visible.