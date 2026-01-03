Estos son los diseños de uñas francesas que tienes que usar este 2026

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar una gran cantidad de diseños de uñas, pero unas que no pasan de moda son las francesitas. Este estilo se va reinventando constantemente y es por esto que te traemos las mejores opciones.

¿Qué viene para el 2026? Interpretación de los sueños para cada horóscopo

Actualmente se está dejando de lado la francesa tradicional, para darle paso a los acabados modernos, colores sutiles y detalles delicados que te brindarán una manicura elegante.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas francesas?

Polkadots con french ombré

Este es un gran diseño ya que las uñas con lunares siguen siendo una de las favoritas por su delicadeza, creatividad y feminidad. Aquí vas a poder combinar la perfección con la técnica de ombré que se realiza con glitter. Es elegante aún combinando dos técnicas llamativas.

Francés, efecto espejo

Luego nos encontramos con este diseño que reemplaza las puntas en color blanco por el efecto espejo se coloca sobre el borde libre de la uña para lograr un acabado fino y muy refinado.

Es importante aclarar que se adapta a cualquier forma y tipo de french, pero para lucir manos delicadas y estilizadas, se recomienda llevarla en uñas largas almendras.

Glitter French

En este caso nos centramos en un diseño elegante y creativo. Si bien se basa en la típica forma del francés, pero de una forma creativa, marcando a la perfección la sonrisa característica, pero en lugar de rellenar con color tienes que realizar trazos verticales que dan la sensación de nieve cayendo por la uña.

Micro french en uñas cortas

Esta es una opción para quienes aman el minimalismo y las uñas cortas. Tienes que realizar el característico trazo blanco en una fina línea sobre el borde libre de tu uña; sin embargo, algo que hará que tus uñas se eleven es apostar por una base con acabado ojo de gato o toques de glitter.