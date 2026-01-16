Dura mucho: este es el mejor fijador de maquillaje que puedes comprar en México, según la IA

El fijador de maquillaje es una herramienta fundamental cuando buscas que tu look se mantenga intacto por más tiempo. Sin embargo, no todos ofrecen los mismos resultados. Por eso, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) cuál es el adecuado y reveló los ingredientes en los que debes fijarte sí o sí.

Según un análisis de ChatGPT, los mejores fijadores de maquillaje son aquellos que prometen una fijación prolongada, con efecto suave y un acabado impecable, aunque en muchos casos suelen tener un costo más elevado. La fórmula profesional, de acuerdo con la IA, es la que contiene polímeros formadores de película, capaces de crear una capa invisible sobre el maquillaje. En la etiqueta deben aparecer ingredientes como:

PVP/Acrílicos

Film-forming agents

Aprende a usar un buen fijador de maquillaje.|(ESPECIAL/CANVA)

Estos componentes ayudan a que el maquillaje dure mucho más tiempo y se mantenga intacto. Además, existen opciones en el mercado que son resistentes al agua, antigrasa y que incluso aportan hidratación a la piel. Estos productos suelen incluir ingredientes como aloe vera, glicerina o extractos botánicos de té verde, pepino, entre otros.

¿Cuánto cuesta un buen fijador de maquillaje?

El precio de los fijadores de maquillaje varía según la marca y la región. No obstante, su costo suele oscilar entre los 100 pesos y hasta los 900 pesos, en el caso de los productos más profesionales.

¿Cuándo debes aplicar fijador de maquillaje y cuándo no?

Para elegir un buen fijador, primero debes saber que existen distintos tipos: setting spray y fixing spray. Según la revista Glamour, cada uno cumple una función diferente. El setting spray ayuda a hidratar y aportar humedad extra a la piel, mientras que el fixing spray está diseñado para mantener el maquillaje por más tiempo.

En ese sentido, los expertos recomiendan usar el setting spray antes de maquillarte y el fixing spray al finalizar el maquillaje, para aprovechar al máximo los beneficios de ambos.

Finalmente, la forma en que uses el fijador dependerá del tiempo que lleves el maquillaje. Si tienes un día largo lleno de reuniones y pendientes, lo ideal es aplicar un fijador de larga duración. Pero si solo saldrás por unas compras rápidas, bastará con un spray hidratante.