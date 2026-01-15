12 diseños de uñas minimalistas que se pueden hacer en 5 minutos: te salvarán el día

El estilo minimalista en la manicure demuestra que “menos es más”. Así que, si quieres darle a tus uñas un toque elegante y aesthetic, pero no tienes tiempo para diseños complicados, estas opciones son para ti. Esta selección de 12 ideas se puede hacer en solo cinco minutos y luce espectacular.

En el mundo de la belleza, el minimalismo se ha robado la atención por ser discreto y, al mismo tiempo, reflejar sofisticación y naturalidad. De hecho, según Vogue, lo ideal es llevar este estilo en las uñas sin necesidad de acrílicos ni procesos largos. Checa estas propuestas con las que puedes ir a la segura.

Uno por uno, los diseños de uñas minimalistas hermosas y fáciles de hacer

Francesa micro: Aplica base nude o transparente y traza una línea blanca ultradelgada en la punta con un pincel fino. Es elegante y discreta, ideal para outfits formales, blazers, camisas blancas y looks de oficina.

Las uñas Francesas micro son el clásico del minimalismo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Punto central : Con la uña en tono natural, coloca un pequeño punto negro o blanco en el centro usando un dotting tool o un palillo. Combina perfecto con ropa monocromática, vestidos minimalistas y looks modernos.

: Con la uña en tono natural, coloca un pequeño punto negro o blanco en el centro usando un dotting tool o un palillo. Combina perfecto con ropa monocromática, vestidos minimalistas y looks modernos. Línea vertical : Sobre base nude, dibuja una línea recta muy fina desde la cutícula al centro de la uña. Va muy bien con outfits estructurados, pantalones de vestir y conjuntos en tonos neutros.

: Sobre base nude, dibuja una línea recta muy fina desde la cutícula al centro de la uña. Va muy bien con outfits estructurados, pantalones de vestir y conjuntos en tonos neutros. Uñas lechosas : Aplica una sola capa de esmalte blanco translúcido o “milky”. Es un diseño limpio que combina con cualquier estilo, desde ropa casual hasta vestidos elegantes.

: Aplica una sola capa de esmalte blanco translúcido o “milky”. Es un diseño limpio que combina con cualquier estilo, desde ropa casual hasta vestidos elegantes. Francesa invertida: Con base natural, marca la media luna de la cutícula con un tono blanco o beige. Es sofisticada y combina con prendas clásicas, trench coats y ropa en colores tierra.

Mira estos diseños de uñas minimalistas que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uña acento minimal : Todas las uñas nude y solo una con una línea o punto sencillo. Es fácil y rápido, ideal para looks casuales, jeans, camisetas básicas y outfits relajados.

: Todas las uñas nude y solo una con una línea o punto sencillo. Es fácil y rápido, ideal para looks casuales, jeans, camisetas básicas y outfits relajados. Contorno fino : Traza una línea muy delgada alrededor del borde de la uña sobre base transparente. Es moderno y combina con ropa urbana, conjuntos en negro o looks vanguardistas.

: Traza una línea muy delgada alrededor del borde de la uña sobre base transparente. Es moderno y combina con ropa urbana, conjuntos en negro o looks vanguardistas. Diagonal sutil : Dibuja una línea diagonal fina en blanco o negro sobre base nude. Aporta dinamismo y combina con outfits asimétricos, vestidos modernos o ropa con cortes geométricos.

: Dibuja una línea diagonal fina en blanco o negro sobre base nude. Aporta dinamismo y combina con outfits asimétricos, vestidos modernos o ropa con cortes geométricos. Transparente con brillo: Aplica esmalte transparente con microglitter muy discreto. Es rápido y versátil, perfecto para ropa de día, vestidos ligeros o looks frescos.

Estos diseños minimalistas de uñas cortas se hacen en minutos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas nude mate : Usa un esmalte nude con acabado mate o aplica top coat mate. Es sobrio y elegante, ideal para outfits minimalistas, ropa de oficina o prendas en tonos pastel.

: Usa un esmalte nude con acabado mate o aplica top coat mate. Es sobrio y elegante, ideal para outfits minimalistas, ropa de oficina o prendas en tonos pastel. Línea en la cutícula : Dibuja una línea curva muy fina siguiendo la forma de la cutícula. Es delicado y combina con ropa femenina, blusas fluidas y vestidos románticos.

: Dibuja una línea curva muy fina siguiendo la forma de la cutícula. Es delicado y combina con ropa femenina, blusas fluidas y vestidos románticos. Dos tonos neutros: Pinta la uña con un nude claro y agrega una pequeña franja o bloque en beige o gris suave. Es moderno y combina con looks contemporáneos, ropa en capas y tonos sobrios.

Por qué debes elegir la uña natural con diseños minimalistas, según expertos

A principios de 2025 las uñas minimalistas al natural se convirtieron en tendencia para las mujeres elegantes y que quieren demostrar sofisticación. Esta moda se mantiene por sus detalles sutiles y un lujo discreto. De acuerdo con Glamour, elegir las uñas naturales es tu mejor idea, porque combina con todos los looks, desde el más casual hasta el más especial.