inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

12 diseños de uñas minimalistas que se pueden hacer en 5 minutos: te salvarán el día

Estos modelos de manicure son fáciles de hacer y están de moda; checa con qué combinarlos

uñas minimalistas cortas
El estilo minimalista demuestra elegancia, sencillez y sofisticación.| (ESPECIAL / Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

El estilo minimalista en la manicure demuestra que “menos es más”. Así que, si quieres darle a tus uñas un toque elegante y aesthetic, pero no tienes tiempo para diseños complicados, estas opciones son para ti. Esta selección de 12 ideas se puede hacer en solo cinco minutos y luce espectacular.

En el mundo de la belleza, el minimalismo se ha robado la atención por ser discreto y, al mismo tiempo, reflejar sofisticación y naturalidad. De hecho, según Vogue, lo ideal es llevar este estilo en las uñas sin necesidad de acrílicos ni procesos largos. Checa estas propuestas con las que puedes ir a la segura.

Uno por uno, los diseños de uñas minimalistas hermosas y fáciles de hacer

  • Francesa micro: Aplica base nude o transparente y traza una línea blanca ultradelgada en la punta con un pincel fino. Es elegante y discreta, ideal para outfits formales, blazers, camisas blancas y looks de oficina.
uñas minimalistas .png
Las uñas Francesas micro son el clásico del minimalismo.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Punto central: Con la uña en tono natural, coloca un pequeño punto negro o blanco en el centro usando un dotting tool o un palillo. Combina perfecto con ropa monocromática, vestidos minimalistas y looks modernos.
  • Línea vertical: Sobre base nude, dibuja una línea recta muy fina desde la cutícula al centro de la uña. Va muy bien con outfits estructurados, pantalones de vestir y conjuntos en tonos neutros.
  • Uñas lechosas: Aplica una sola capa de esmalte blanco translúcido o “milky”. Es un diseño limpio que combina con cualquier estilo, desde ropa casual hasta vestidos elegantes.
  • Francesa invertida: Con base natural, marca la media luna de la cutícula con un tono blanco o beige. Es sofisticada y combina con prendas clásicas, trench coats y ropa en colores tierra.
diseño de uñas minimalistas
Mira estos diseños de uñas minimalistas que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Uña acento minimal: Todas las uñas nude y solo una con una línea o punto sencillo. Es fácil y rápido, ideal para looks casuales, jeans, camisetas básicas y outfits relajados.
  • Contorno fino: Traza una línea muy delgada alrededor del borde de la uña sobre base transparente. Es moderno y combina con ropa urbana, conjuntos en negro o looks vanguardistas.
  • Diagonal sutil: Dibuja una línea diagonal fina en blanco o negro sobre base nude. Aporta dinamismo y combina con outfits asimétricos, vestidos modernos o ropa con cortes geométricos.
  • Transparente con brillo: Aplica esmalte transparente con microglitter muy discreto. Es rápido y versátil, perfecto para ropa de día, vestidos ligeros o looks frescos.
diseño de uñas minimalistas colores
Estos diseños minimalistas de uñas cortas se hacen en minutos.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Uñas nude mate: Usa un esmalte nude con acabado mate o aplica top coat mate. Es sobrio y elegante, ideal para outfits minimalistas, ropa de oficina o prendas en tonos pastel.
  • Línea en la cutícula: Dibuja una línea curva muy fina siguiendo la forma de la cutícula. Es delicado y combina con ropa femenina, blusas fluidas y vestidos románticos.
  • Dos tonos neutros: Pinta la uña con un nude claro y agrega una pequeña franja o bloque en beige o gris suave. Es moderno y combina con looks contemporáneos, ropa en capas y tonos sobrios.

Por qué debes elegir la uña natural con diseños minimalistas, según expertos

A principios de 2025 las uñas minimalistas al natural se convirtieron en tendencia para las mujeres elegantes y que quieren demostrar sofisticación. Esta moda se mantiene por sus detalles sutiles y un lujo discreto. De acuerdo con Glamour, elegir las uñas naturales es tu mejor idea, porque combina con todos los looks, desde el más casual hasta el más especial. 

Tags relacionados
Belleza Diseño de uñas

Galerías y Notas Azteca UNO