Elektra tiene en remate esta litera individual; la venden hasta en 12 MSI y es muy práctica

Si estás buscando una solución práctica para optimizar el espacio en tu habitación, Elektra tiene una excelente opción : una litera individual en remate, ideal para espacios pequeños o para quienes necesitan aprovechar cada rincón. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagar hasta en 12 meses sin intereses, haciendo que esta compra sea accesible y conveniente para cualquier presupuesto.

El reconocido comercio electrónico acaba de publicar en su portal una imperdible promoción sobre una litera individual 842L-I-I de color gris oxford a tan solo $4,699, cuando previamente cotizaba el mismo producto a $6,499.

Estas son las características de la litera que oferta Elektra

Fácil armado gracias a su instructivo

gracias a su instructivo Fabricado en acero tubular que brinda soporte y durabilidad

que brinda soporte y durabilidad Estilo contemporáneo y gran soporte

|Elektra

Desde el sitio web mencionaron que está fabricada con acero redondo de excelente calidad con acabado brilloso que ofrece una mayor protección y mayor soporte. Además, su estilo contemporáneo en color gris hacen que esta litera se adapte a cualquier tipo de habitación, en especial a aquellas con decoraciones en color blanco, beige, azul o rojo.

Por otra parte, se adapta para lugares con espacios reducidos y cuenta con una escalera para poder subir de una manera más fácil, convirtiéndose en el complemento perfecto para una estética acogedora, donde ofrece mucho espacio para dormir en una habitación compartida.

En tanto, esta promoción no incluye colchones y, para mayor durabilidad, recomiendan limpiar con un trapo húmedo al menos una vez por semana.

Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar una litera

Al comprar una litera, es importante considerar algunos puntos clave, como por ejemplo la seguridad y asegurarte de que tenga barandales y escalera resistentes. También es relevante que revises el material (madera o metal) y el tamaño, tanto del espacio disponible como del colchón.

Además, evalúa la funcionalidad, como cajones o camas extraíbles, y verifica el peso máximo que soporta. Por último, considera el diseño y la facilidad de armado y mantenimiento para que sea práctica y duradera.