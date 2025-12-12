Elektra pone a mitad de precio esta pantalla Samsung UHD 4k de buena calidad para ver series y películas por streaming

Hay una pantalla Samsung de 50 pulgadas con tecnología de última gama que está a mitad de precio en Elektra. Tiene un descuento imperdible de $5,000 pesos que te puedes ahorrar.

En las últimas semanas, compartimos contigo algunos artículos en rebaja, y esta Smart TV no es la excepción, pues tiene todo para convertirse en tu regalo favorito del año.

¿Cuál es la pantalla Samsung en remate de Elektra?

La pantalla Samsung que está en descuento es la del modelo LH50BEDHVGFXZX de 50 pulgadas. Tiene tecnología UHD 4K, que hace más nítidas las imágenes a la hora de estar viendo series y pelcíulas en plataformas de streaming como HBO Max, Disney Plus y Netflix.

Así luce la pantalla Samsung de 50 pulgadas.|(ESPECIAL)

De acuerdo con las características de la pantalla, cuenta con ajuste automático de brillo gracias a la iluminación del LED, acomodándose a tu estilo de ver la televisión y al contenido.

Cuenta con 3 puertos HDMI para conectar tu celular o la laptops, y también un puerto UBS para ver más contenido.

Además, tiene garantía directa con el proveedor de 3 años y actualizaciones constante para que no te quedes atrás.

Para que lo tomes en cuenta, estas son las medidas de la pantalla Samsung de 50 pulgadas:

Largo con base : 112.03 cm.

: 112.03 cm. Alto con base : 64.7 cm.

: 64.7 cm. Fondo con base: 6 cm.

¿Cuál es el precio de la pantalla Samsung de 50 pulgadas en remate?

La pantalla Samsung de 50 pulgadas es de solo $5,999 pesos en Elektra. Tiene la opción de pago hasta en 12 meses sin intereses y también con oportunidad de pagarlo en 102 semanas de $95 pesos con el Préstamo Elektra.

Este es el precio de la pantalla Samsung de 50 pulgadas.|(ESPECIAL)