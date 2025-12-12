Elektra remata la elegante batería de cocina de acero inoxidable de 12 piezas; tiene envío hasta tu casa

Elektra tiene lo que necesitas para tu cocina, como esta elegante batería de cocina de acero inoxidable con 12 piezas que te encantarán.

Si estás buscando renovar tu casa para el Año Nuevo, estas rebajas son ideales. Hay desde pantallas , motos y hasta línea blanca.

¿Cuál es la batería de cocina en remate?

La batería de cocina en remate es de la marca Ontario modelo BC3620. Elektra la puso en oferta por la temporada y a continuación te explicamos qué es lo que incluye.

Así es la batería de cocina en remate en Elektra.|(ESPECIAL)

En la compra de esta batería te llevarás 6 piezas de ollas y cazuelas, cada una con su propia tapa de cristal. Son las siguientes:

Cacerola de 16 cm.

de 16 cm. Olla Mini de 18 cm.

de 18 cm. Olla Chica de 20 cm.

de 20 cm. Olla Mediana de 22 cm.

de 22 cm. Olla Grande de 24 cm.

de 24 cm. Sartén de 24 cm.

¿Cuál es el precio de la batería de cocina en remate de Elektra?

La batería de cocina de 12 piezas en acero inoxidable tiene un precio de solo $797 pesos. Una locura, si tomamos en cuenta que su costo original era de $1,200 pesos por todo.

Este es el precio de la batería de cocina de acero inoxidable.|(ESPECIAL)

Además, si se te hace pesado, puedes solicitar el Préstamo Elektra y comprar la batería de cocina con pagos de $14 pesitos en solo 100 semanas.

Pero eso no es todo. También es posible el envío hasta tu domicilio con el sistema de la tienda en línea, que, si compras el producto hoy mismo, te llegaría el 23 de diciembre, justo antes de la cena navideña.

Por qué el acero inoxidable es recomendable para cocinar

El acero inoxidable es un material recomendable para cocinar debido a que es seguro porque no contiene químicos, es duradero y cocina con altas temperaturas.

Según expertos consultados por El País, esta opción en cazuelas y ollas conviene sobre las de teflón y otros materiales que pueden ser tóxicos a la larga. Y es que no contienen una superficie porosa que evita la acumulación de bacterias, no altera el sabor de los alimentos y cocina de manera uniforme.